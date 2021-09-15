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Україна змінює правила в’їзду для іноземців: що треба знати

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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ДПСУ Новина оновлена 15 вересня 2021, 15:51
ДПСУ

В ДПСУ розповіли про нові правила в’їзду в Україну.

На тлі новин про швидке повернення в Україну "жовтої зони" карантину, а також змін в порядок видачі сертифікатів вакцинації, Держприкордонслужба оголосила про порядок в’їзду іноземців в країну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Відзначається, що від проходження самоізоляції та тестування будуть звільнені ті іноземці, які перебувають в Україні транзитом і мають документи, що підтверджують їх виїзд з країни протягом 48 годин.

Якщо ж людина прибуває в країну на термін довше двох діб, то йому для цього доведеться надати один з наступних документів:

  • документ, що підтверджує факт вакцинації засобом, схваленим ВООЗ для екстреного застосування;
  • негативний експрес- або ПЛР-тест, зроблений не пізніше, 72 годин до в’їзду в Україну;
  • документ свідчить про одужання від COVID-19;

Ці вимоги не поширюються на дітей віком до 12 років.

Не вакцинованим іноземцям дозволено в’їзд в Україну тільки при наявності негативного тесту. Крім того, їм доведеться встановити додаток "Вдома" і проходити самоізоляцію незалежно від терміну перебування в країні.

Необхідності проходити самоізоляцію можна уникнути, якщо протягом 72 годин після прибуття отримати негативний тест на COVID-19.

Як повідомлялося раніше, Україна за кількістю нових випадків інфікування коронавірусів повертається до показників травня. За минулу добу в країні було виявлено 4640 нових заразилися.

Разом з тим глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що українці зможуть уникнути повернення жорсткого локдауну за умови масової вакцинації.

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