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Українська армія посилилася новими системами залпового вогню (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
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"Верба" Новина оновлена 15 вересня 2021, 22:16
"Верба"

На відміну від "Граду", нова установка повністю автоматизована.

В Укроборонпромі повідомили про прийняття на озброєння реактивної системи залпового вогню "Верба". Бойова машина являє собою вдосконалену версію БМ-21У "Град" і була розроблена Харківським конструкторським бюро ім.Морозова (ХКБМ).

Про це поінформувала пресслужба компанії.

Основною відмінністю установки від попередника є його цифрова система, що дозволяє навестись на ціль, відстріляти боєкомплект і перезарядитися повністю автоматично.

Боєкомплект становить 40 ракет калібру 122 мм, здатних вразити цілі, що знаходяться на відстані в 40 кілометрів. На перезарядження пакету доведеться виділити всього п’ять хвилин.

Автоматизація дозволила скоротити час підготовки РСЗВ до залпу в п’ять разів саме завдяки відсутності необхідності для людини втручатися в процес стрільби та перезаряджання.

Крім того, удосконалення торкнулися і систем навігації, зв’язку, вирівнювання і стабілізації бойової машини.

верба
верба

Як повідомлялося раніше, в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що США мають намір передати Україні установки "Залізний купол".

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