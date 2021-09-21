Вся Україна переходить в "жовту" зону: як буде працювати транспорт з 23 вересня

Робота громадського транспорту з четверга не зміниться.

Введення в Україні "жовтої зони" карантину з 23 вересня не відіб’ється негативно на роботі транспорту. Згідно з правилами карантинних обмежень для кожної зони, скорочень в роботі наземного транспорту і метро не планується.

Зберігається обов’язкова умова носити маску в транспорті.

Нагадаємо, карантинні умови в "жовтій зоні" стосуються проведення масових заходів і місць громадського відвідування:

на заходах не більше однієї людини на 4 кв.м.

в спорзалах не більш однієї людини на 10 кв.м.

в культурних установах — зали повинні бути наповнені наполовину

школи закриють на карантин, якщо 80% педагогів не встигли вакцинуватися хоча б один раз.

Відзначимо, що в Києві транспортна система вже готується до можливого локдауну понад місяць — відкрили реєстрацію на отримання спеціальних перепусток для метро, автобусів і наземного електротранспорту з 10 серпня. Вони будуть персоналізованими і тільки для працівників критичної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що умови роботи в "жовтій зоні" можуть бути ослаблені при вакцинації співробітників і відвідувачів, вимоги не торкнуться неповнолітніх, для яких вакцинація — питання медичної доречності.