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Обстріл автомобіля Шефіра породив хвилю жартів в мережі

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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автомобіль Шефіра Новина оновлена 22 вересня 2021, 18:28
автомобіль Шефіра

Мережа не залишила подію без уваги.

У середу, 22 вересня, невідомі обстріляли автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Сам він не постраждав, на відміну від його водія, який отримав кілька вогнепальних поранень. Разом з тим в мережі вже почали жартувати з цього приводу.

Так блогер Антон Ходзе пожартував, що до стрілянини причетні хтось із чинних або колишніх політиків і оприлюднив їх фото зі зброєю в руках.

Інші ж жартома припустили, що водієм Шефіра був не хто інший, як Джейсон Стейтем.

Крім того, в мережі з’явилися й інші жарти та меми.

Замах на Шефіра — реакція мережі
Замах на Шефіра — реакція мережі
Замах на Шефіра — реакція мережі
Замах на Шефіра — реакція мережі

Як повідомлялося раніше, в МВС озвучили основні версії мотивації злочинців, серед них: політична діяльність, тиск на владу і спроба дестабілізації ситуації в країні.

Правоохоронці не виключають причетність до замаху іноземних спецслужб. Втім, в Кремлі вже відповіли, що це не їх рук справа.

Зеленський, який в цей час знаходиться в США, теж відреагував на ці новини, розцінивши обстріл машини Шефіра, як "привіт" йому самому.

Теги:
#Стрільба #Гумор #Сергій Шефір
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