Обстрел автомобиля Шефира породил волну шуток в сети

Сеть не оставила происшествие без внимания.

В среду, 22 сентября, неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Сам он не пострадал, в отличие от его водителя, который получил несколько огнестрельных ранений. Вместе с тем в сети уже начали шутить по этому поводу.

Так блогер Антон Ходза пошутил, что к стрельбе причастны кто-то из действующих или бывших политиков и обнародовал их фото с оружием в руках.

Другие же в шутку предположили, что водителем Шефира был не кто иной, как Джейсон Стейтем.

Кроме того в сети появились и другие шутки и мемы.

Покушение на Шефира - реакция сети

Покушение на Шефира - реакция сети

Как сообщалось ранее, в МВД озвучили основные версии мотивации преступников, среди них: политическая деятельность, давление на власть и попытка дестабилизации ситуации в стране.

Правоохранители не исключают причастность к покушению иностранных спецслужб. Впрочем, в Кремле уже ответили, что это не их рук дело.

Зеленский, который в настоящее время находится в США, тоже отреагировал на эти новости, расценив обстрел машины Шефира, как "привет" ему самому.