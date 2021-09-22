Укр

Обстрел автомобиля Шефира породил волну шуток в сети

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
26
Автомобиль Шефира
Автомобиль Шефира

Сеть не оставила происшествие без внимания.

В среду, 22 сентября, неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Сам он не пострадал, в отличие от его водителя, который получил несколько огнестрельных ранений. Вместе с тем в сети уже начали шутить по этому поводу.

Так блогер Антон Ходза пошутил, что к стрельбе причастны кто-то из действующих или бывших политиков и обнародовал их фото с оружием в руках.

Другие же в шутку предположили, что водителем Шефира был не кто иной, как Джейсон Стейтем.

Кроме того в сети появились и другие шутки и мемы.

Покушение на Шефира - реакция сети
Покушение на Шефира - реакция сети
Покушение на Шефира - реакция сети
Покушение на Шефира - реакция сети

Как сообщалось ранее, в МВД озвучили основные версии мотивации преступников, среди них: политическая деятельность, давление на власть и попытка дестабилизации ситуации в стране.

Правоохранители не исключают причастность к покушению иностранных спецслужб. Впрочем, в Кремле уже ответили, что это не их рук дело.

Зеленский, который в настоящее время находится в США, тоже отреагировал на эти новости, расценив обстрел машины Шефира, как "привет" ему самому.

Теги:
#Стрельба #Юмор #Сергей Шефир
Картина покушения больше походит на попытку запугать, считает собеседник "Телеграфа"
Украина
Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Картина покушения больше походит на попытку запугать, считает собеседник "Телеграфа"
Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского
Дата публикации
Категория
Последствия обстрела машины Сергея Шефира
По машине выстрелили 18 раз: детали покушения на Сергея Шефира (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Економіст Олексій Кущ
Если за кризис платят богатые - МВФ не нужен, с ним работают, когда платить будут бедные, - экономист Кущ
Дата публикации
Категория
Заместитель председателя партии «Батькивщина» Вадим Ивченко
Депутаты так напуганы возможным роспуском, что сделают все, чтобы усидеть в своих креслах — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Ковидом в Украине переболела уже половина населения, это приостановит новую волну болезни, — врач