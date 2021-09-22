США відреагували на обстріл автомобіля Шефіра: "Насильство ніколи не може бути виправдано"

У посольстві відреагували на стрілянину під Києвом.

У США відреагували на новини про замах на життя помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Відповідна заява була оприлюднена в соцмережах посольства США в Києві.

У дипвідомстві заявили, що засуджують напад і сподіваються на швидке розслідування події та притягнення відповідальних до покарання.

"Кримінальне насильство, в тому числі в політичних цілях, ніколи не може бути виправданим", — зазначено в повідомленні.

Разом з тим США побажали якнайшвидшого одужання водієві Шефіра, який був поранений під час стрілянини.

Як повідомлялося раніше, невідомі обстріляли машину помічника Зеленського в середу, 22 вересня, близько 10 години ранку. По автомобілю було випущено близько 18 куль, з яких десяток влучив у ціль.

Водій отримав три попадання по ногах, сам Шефір залишився неушкоджений. Потерпілий в цей час знаходиться в лікарні "Феофанія", його життю нічого не загрожує.

У МВС уже назвали основні версії причин події та не виключили втручання іноземних спецслужб.

Разом з тим в російському Кремлі вже встигли відкинути свою причетність до обстрілу.