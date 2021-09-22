США отреагировали на обстрел автомобиля Шефира: "Насилие никогда не может быть оправдано"

В посольстве отреагировали на стрельбу под Киевом.

В США отреагировали на новости о покушении на жизнь помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Соответствующее заявление было обнародовано в соцсетях посольства США в Киеве.

В дипведомстве заявили, что осуждают нападение и надеются на скорое расследование происшествия и привлечение ответственных к наказанию.

"Криминальное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным", — указано в сообщении.

Вместе с тем США пожелали скорейшего выздоровления водителю Шефира, который был ранен во время стрельбы.

Как сообщалось ранее, неизвестные обстреляли машину помощника Зеленского в среду, 22 сентября, около 10 часов утра. По автомобилю было выпущено около 18 пуль, из которых десяток попал в цель.

Водитель получил три попадания по ногам, сам Шефир остался невредим. Пострадавший в настоящее время находится в больнице "Феофания", его жизни ничего не угрожает.

В МВД уже назвали основные версии причин произошедшего и не исключили вмешательства иностранных спецслужб.

Вместе с тем в российском Кремле уже успели отвергнуть свою причастность к обстрелу.