На місці падіння літака Ан-26 поблизу Чугуєва пройдуть жалобні заходи та встановлять пам’ятний знак

Вшанувати пам’ять загиблих всіх небайдужих запрошують на 13:00

До річниці трагічної загибелі військового літака Ан-26Ш Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба на місці авіакатастрофи був розчищений і підготовлений майданчик під установку пам’ятника льотчикам і курсантам, що назавжди пішли в небо. Кошти на нього ще збирають "всім миром" через благодійний фонд "Становлення захисника вітчизни" і планують встановити до кінця нинішнього року.

Готують майданчик під сквер і пам’ятник Готують майданчик під сквер і пам’ятник Готують майданчик під сквер і пам’ятник

За даними сайту Чугуївської міської ради, пам’ятний знак буде виготовлений з чотирьох мармурових плит: перша буде грати роль підставки, на другий, виконаній у вигляді свічки, будуть вибиті імена загиблих, третя — стилізоване зображення Ан-26, четверта — символічна хмара, куди йде у свій останній політ літак.

Макет майбутнього пам’ятника загиблим

З ініціативою увічнення пам’яті екіпажу АН-26 до Чугуївської міськради звернулася адміністрація Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Місцева влада ініціативу підтримала.

Про те, що 25 вересня пройдуть жалобні заходи, нагадав на своїй Facebook-сторінці депутат Чугуївської міської ради Руслан Овчаренко: "В суботу на місці падіння літака пройде панахида за загиблими в авіакатастрофі.

Запрошуємо всіх небайдужих, хто пам’ятає і сумує разом з сім’ями хлопців. Давайте в цей день ненадовго відвернемося від своїх справ і разом вшануємо пам’ять загиблих.

Світлом вдячної пам’яті, світлом любові нашої та скорботи, нехай осяються імена хлопців. Пам’ятаємо! Початок панахиди о 13:00".

Руслан Овчаренко також уточнив, що в разі дощової погоди панахида пройде у Свято-Покровському храмі.

Невідомо, чи приїдуть на цей захід родичі загиблих — логічно, що багато хто з них віддадуть перевагу вирушити до місця упокоєння близьких на місцеві кладовища.

Нагадаємо:

Авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України сталася 25 вересня 2020 року о 20:45 біля автодороги Київ-Харків-Довжанський.

Трагедія сталася під час планових навчальних польотів, коли літак здійснював посадку на аеродромі військової частини в Чугуєві Харківської області.

На борту літака перебувало 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. 25 людей загинули відразу ж, двох постраждалих з опіками понад 90% тіла з місця трагедії забрала "швидка". Один з них потім помер.

Спочатку курсантів повинно було бути 21, але одного юнака не допустили до виконання польоту.

Одним із загиблих курсантів був Олександр Скочков — син Ігоря Скочкова — штурмана Іл-76, який бойовики збили над Луганськом у 2014 році.

Серед попередніх версій про причини падіння літака називалися технічні неполадки, зокрема, відмова лівого двигуна. Однак пілот мав намір посадити літак.

За фактом авіакатастрофи було розпочато кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки).

У лютому Харківський національний університет повітряних сил відновив проведення командирських тренувальних польотів на літаках Ан-26, які були припинені після авіакатастрофи.

У травні 2021 року правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження за фактом авіакатастрофи. Згідно з ним, шестеро військовослужбовців підозрюються в незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також халатному ставленні до військової служби

Підтримати фінансово створення та установку пам’ятника загиблим може кожен охочий за наступними реквізитами:

1. Повне найменування: Харківський благодійний фонд "Становлення захисника Вітчизни" з позначкою "Для установки пам’ятного знака загиблим льотчикам".

2. Юридична адреса: 62370, Харківська область, Дергачівський район, селище Солоницівка, вулиця Енергетична, 7/27.

3. Код ЄДРПОУ: 39114494.

4. Номер свідоцтва ПДВ: не є платником ПДВ.

5. Номер рахунку: UA653515330000026004052326434

6. Найменування банку: Харківське ГРУ АТ КБ "Приватбанк".

7. МФО: 351533

8. Номер телефону: 067-579-30-19.