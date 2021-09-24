На місці падіння літака Ан-26 поблизу Чугуєва пройдуть жалобні заходи та встановлять пам’ятний знак
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Вшанувати пам’ять загиблих всіх небайдужих запрошують на 13:00
До річниці трагічної загибелі військового літака Ан-26Ш Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба на місці авіакатастрофи був розчищений і підготовлений майданчик під установку пам’ятника льотчикам і курсантам, що назавжди пішли в небо. Кошти на нього ще збирають "всім миром" через благодійний фонд "Становлення захисника вітчизни" і планують встановити до кінця нинішнього року.
За даними сайту Чугуївської міської ради, пам’ятний знак буде виготовлений з чотирьох мармурових плит: перша буде грати роль підставки, на другий, виконаній у вигляді свічки, будуть вибиті імена загиблих, третя — стилізоване зображення Ан-26, четверта — символічна хмара, куди йде у свій останній політ літак.
З ініціативою увічнення пам’яті екіпажу АН-26 до Чугуївської міськради звернулася адміністрація Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Місцева влада ініціативу підтримала.
Про те, що 25 вересня пройдуть жалобні заходи, нагадав на своїй Facebook-сторінці депутат Чугуївської міської ради Руслан Овчаренко: "В суботу на місці падіння літака пройде панахида за загиблими в авіакатастрофі.
Запрошуємо всіх небайдужих, хто пам’ятає і сумує разом з сім’ями хлопців. Давайте в цей день ненадовго відвернемося від своїх справ і разом вшануємо пам’ять загиблих.
Світлом вдячної пам’яті, світлом любові нашої та скорботи, нехай осяються імена хлопців. Пам’ятаємо! Початок панахиди о 13:00".
Руслан Овчаренко також уточнив, що в разі дощової погоди панахида пройде у Свято-Покровському храмі.
Невідомо, чи приїдуть на цей захід родичі загиблих — логічно, що багато хто з них віддадуть перевагу вирушити до місця упокоєння близьких на місцеві кладовища.
Нагадаємо:
- Авіаційна катастрофа літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України сталася 25 вересня 2020 року о 20:45 біля автодороги Київ-Харків-Довжанський.
- Трагедія сталася під час планових навчальних польотів, коли літак здійснював посадку на аеродромі військової частини в Чугуєві Харківської області.
- На борту літака перебувало 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. 25 людей загинули відразу ж, двох постраждалих з опіками понад 90% тіла з місця трагедії забрала "швидка". Один з них потім помер.
- Спочатку курсантів повинно було бути 21, але одного юнака не допустили до виконання польоту.
- Одним із загиблих курсантів був Олександр Скочков — син Ігоря Скочкова — штурмана Іл-76, який бойовики збили над Луганськом у 2014 році.
- Серед попередніх версій про причини падіння літака називалися технічні неполадки, зокрема, відмова лівого двигуна. Однак пілот мав намір посадити літак.
- За фактом авіакатастрофи було розпочато кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки).
- У лютому Харківський національний університет повітряних сил відновив проведення командирських тренувальних польотів на літаках Ан-26, які були припинені після авіакатастрофи.
- У травні 2021 року правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження за фактом авіакатастрофи. Згідно з ним, шестеро військовослужбовців підозрюються в незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також халатному ставленні до військової служби
Підтримати фінансово створення та установку пам’ятника загиблим може кожен охочий за наступними реквізитами:
1. Повне найменування: Харківський благодійний фонд "Становлення захисника Вітчизни" з позначкою "Для установки пам’ятного знака загиблим льотчикам".
2. Юридична адреса: 62370, Харківська область, Дергачівський район, селище Солоницівка, вулиця Енергетична, 7/27.
3. Код ЄДРПОУ: 39114494.
4. Номер свідоцтва ПДВ: не є платником ПДВ.
5. Номер рахунку: UA653515330000026004052326434
6. Найменування банку: Харківське ГРУ АТ КБ "Приватбанк".
7. МФО: 351533
8. Номер телефону: 067-579-30-19.
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