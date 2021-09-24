На месте падения самолета Ан-26 близ Чугуева пройдут траурные мероприятия и установят памятный знак

Почтить память погибших всех неравнодушных приглашают в 13:00

К годовщине трагической гибели военного самолета Ан-26Ш Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба на месте авиакатастрофы была расчищена и подготовлена площадка под установку памятника навсегда ушедшим в небо летчикам и курсантам. Средства на него еще собирают "всем миром" через благотворительный фонд "Становление защитника отечества" и планируют установить до конца нынешнего года.

Готовят площадку под сквер и памятник Готовят площадку под сквер и памятник Готовят площадку под сквер и памятник

По данным сайта Чугуевского городского совета, памятный знак будет изготовлен из четырех мраморных плит: первая будет играть роль подставки, на второй, выполненной в виде свечки, будут выбиты имена погибших, третья – стилизованное изображение разбившегося Ан-26, четвертая — символическое облако, куда идет в свой последний полет самолет.

Макет будущего памятника погибшим

С инициативой увековечения памяти экипажа АН-26 в Чугуевский горсовет обратилась администрация Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба. Местная власть инициативу поддержала.

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О том, что 25 сентября пройдут траурные мероприятия, напомнил на своей Facebook-странице депутат Чугуевского городского совета Руслан Овчаренко: "В субботу на месте падения самолета пройдет панихида по погибшим в авиакатастрофе.

Приглашаем всех неравнодушных, кто помнит и скорбит вместе с семьями парней. Давайте в этот день ненадолго отвлечемся от своих дел и вместе почтим память погибших.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей и скорби, пусть озарятся имена ребят. Помним! Начало панихиды в 13:00".

Руслан Овчаренко также уточнил, что в случае дождливой погоды панихида пройдет в Свято-Покровском храме.

Неизвестно, приедут ли на это мероприятие родственники погибших — логично, что многие из них предпочтут отправиться к месту упокоения близких на местные кладбища.

Напомним:

Авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины произошла 25 сентября 2020 года около 20:45 у автодороги Киев-Харьков-Должанский.

Трагедия произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве Харьковской области.

На борту самолета находилось 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. 25 человек погибли сразу же, двоих пострадавших с ожогами более 90% тела с места трагедии забрала «скорая». Один из них затем скончался.

Изначально курсантов должно было быть 21, но одного юношу не допустили к выполнению полета.

Одним из погибших курсантов был Александр Скочков — сын Игоря Скочкова — штурмана Ил-76, который боевики сбили над Луганском в 2014 году.

Среди предварительных версий о причинах падения самолета назывались технические неполадки, в частности, отказ левого двигателя. Однако пилот намеревался посадить самолет.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).

В феврале Харьковский национальный университет воздушных сил возобновил проведение командирских тренировочных полетов на самолетах Ан-26, которые были приостановлены после авиакатастрофы.

В мае 2021 года правоохранители завершили расследование уголовного производства по факту авиакатастрофы. Согласно ему, шестеро военнослужащих подозреваются в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе

Поддержать финансово создание и установку памятника погибшим может каждый желающий по следующим реквизитам:

1. Полное наименование: Харьковский благотворительный фонд "Становление защитника отечества" (на украинском языке — Харківський благодійний фонд "Становлення захисника вітчизни") с пометкой "Для установки памятного знака погибшим летчикам".

2. Юридический адрес: 62370, Харьковская область, Дергачевский район, поселок Солоницевка, улица Энергетическая, 7/27.

3. Код ЕДРПОУ: 39114494.

4. Номер свидетельства ПДВ: не является плательщиком ПДВ.

5. Номер счета: UA653515330000026004052326434

6. Наименование банка: Харьковское ГРУ АО КБ "Приватбанк".

7. МФО: 351533

8. Номер телефона: 067-579-30-19.