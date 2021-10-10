Питання не обговорюється: Арестович розлютив Кремль словами про повернення Криму

Москва не хоче обговорювати тему Криму.

Речник української делегації в ТКГ і радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який раніше запропонував перейменувати Україну, заявив, що Крим можна повернути за 5 хвилин, — ці слова викликали різку відповідь з боку Кремля.

Слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова цитує РІА.

Арестович в інтерв’ю телеканалу "Дім" заявив, що вирішити проблему деокупації українських територій дуже просто. Для цього, за його словами, необхідно, щоб Росія визнала себе стороною конфлікту і почала конструктивні переговори.

Він вказав, що війна на Донбасі вирішується "одним дзвінком" Володимира Путіна, а Крим може бути повернутий Україні "за 5 хвилин" його бажанням.

"Відповідно, вся персональна відповідальність лежить на ньому", — сказав Арестович.

Пєсков у відповідь заявив, що теми Криму "для Кремля не існує", а отже обговорювати її з Україною російська влада не має наміру.

Як повідомлялося раніше, в Офісі президента раніше повідомляли, що особиста зустріч між президентами України і Росії не відбудеться без включення до порядку денного теми повернення Криму, оскільки без цього "розмова буде позбавлена всякого сенсу".

У Росії ж зачіпати цю тему вперто не хочуть. Крім того, у Путіна кажуть, що проблема також полягає в невиконанні "мінських домовленостей".