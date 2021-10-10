Вопрос не обсуждается: Арестович разозлил Кремль словами о возвращении Крыма

Москва не хочет обсуждать тему Крыма.

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который ранее предложил переименовать Украину, заявил, что Крым можно вернуть за 5 минут, — эти слова вызвали резкий ответ со стороны Кремля.

Арестович в интервью телеканалу "Дом" 10 октября заявил, что решить проблему деоккупации украинских территорий очень просто. Для этого, по его словам, необходимо, чтобы Россия признала себя стороной конфликта и начала конструктивные переговоры.

Он указал, что война на Донбассе решается "одним звонком" Владимира Путина, а Крым может быть возвращен Украине "за 5 минут" его желанием.

"Соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем", — сказал Арестович.

Как передают РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что темы Крыма "для Кремля не существует", а следовательно обсуждать ее с Украиной российские власти не намерены.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента ранее сообщали, что личная встреча между президентами Украины и России не состоится без включения в повестку дня темы возвращения Крыма, поскольку без этого "разговор будет лишен всякого смысла".

В России же затрагивать эту тему упорно не хотят. Кроме того, у Путина говорят, что проблема также заключается в невыполнении "минских договоренностей".