Низка навчальних закладів в Україні переходить на дистанційку: що відомо

Розпорядження МОН діє до середини листопада

Вже із понеділка, 25 жовтня, частина українських освітніх закладів працюватимуть в дистанційному режимі.

Про таке рішення МОН повідомив його голова Сергій Шкарлет в особистому Telegram-каналі.

Подібний крок пов’язаний із погіршенням епідеміологічної ситуації через коронавируса на території країни.

Цікаво, що пропозиція перейти на "дистанційку" не стосується шкіл — тут для кожного регіону буде прийнято окреме рішення.

Читайте також: Категорія Київ У Києві готуються оголосити "червону" зону: що відомо Від коронавірусу в Києві помирають пацієнти від 29 років.

Зате профтехучилищам, коледжам, університетам та інститутам різної форми власності рекомендується припинити очне навчання на період із 25 жовтня до 15 листопада. Це стосується не тільки установ, де студенти здобувають вищу освіту, але і місць післядипломної підготовки фахівців.

"Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитися до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально", — підкреслив Сергій Шкарлет в своєму зверненні, нагадавши про необхідність вакцинуватися.

Нагадаємо, що тим часом вже з 23 жовтня столичні школи на два тижні переходять на карантин — через погіршення коронавірусної ситуації.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що на порозі "червоної" зони знаходиться ще і Черкаська область, про що мешканців попередив губернатор Олександр Скічко.