Українці з сертифікатами придумали, як заробити на карантинних обмеженнях

Географія пропозицій — в різних областях України.

Для тих, хто не може або не хоче виходити за покупками в інтернеті з’явилася незвичайна послуга шоппера. Вона пропонується не тільки в "червоній зоні" за коронавірусом, але і в інших регіонах. Користувачі пропонують вийти замість вас за покупками в продуктові магазини, аптеки і навіть будівельні супермаркети.

Такі оголошення можна знайти на онлайн-платформі OLX.

Приклади оголошень

Відзначимо, що оголошення з’явилися в Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, які увійшли в "червону зону", а також у Львові, Києві та Київській області.

Частина пропозицій — здійснення покупок в своєму районі, частина — по всій території міста. Ціни різні — від 100 до 200 грн. Відзначимо, що найдорожче оцінив свої послуги Андрій з Ірпеня. Крім 200 грн за роботу йому потрібна компенсація проїзду.

Практично у всіх оголошеннях окремим рядком зазначено, що людина вакцинована. У "червоній зоні" це дає право здійснювати покупки в відкритих непродуктових магазину.

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Раніше "Телеграф" писав, що аніматори з вакцинацією підняли ціни на свої послуги.