Укр

Украинцы с сертификатами придумали, как заработать на карантинных ограничениях

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Покупки в магазине. Новость обновлена 22 октября 2021, 19:19
Покупки в магазине.

География предложений — в разных областях Украины.

Для тех, кто не может или не хочет выходить за покупками в интернет появилась необычная услуга шоппера. Она предлагается не только в "красной зоне" по коронавирусу, но и в других регионах. Пользователи предлагают выйти вместо вас за покупками в продуктовые магазины, аптеки и даже строительные супермаркеты.

Такие объявления можно найти на онлайн-платформе OLX.

Примеры объявлений
Примеры объявлений

Отметим, что объявления появились в Днепре, Запорожье, Одессе, которые вошли в "красную зону", а также во Львове, Киеве и Киевской области. 

Часть предложений — совершение покупок в своем районе, часть — по всей территории города. Цены разные — от 100 до 200 грн. Отметим, что дороже всего оценил свои услуги Андрей из Ирпеня. Кроме 200 грн за работу ему требуется компенсация проезда. 

Практически во всех объявлениях отдельной строкой указано, что человек вакцинирован. В "красной зоне" это дает право совершать покупки в открытых непродуктовых магазина. 

Ранее "Телеграф" писал, что аниматоры с вакцинацией подняли цены на свои услуги

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Объявление
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