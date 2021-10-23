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В Україну йде похолодання до -5 ° C: кому не пощастить найбільше

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Заморозки на грунті. Новина оновлена 23 жовтня 2021, 13:04
Заморозки на грунті.

Заморозки почнуться з неділі.

Після нетривалого потепління, яке супроводжувалося сильним вітром, в Україну з кінця цього тижня повертаються заморозки.

За даними сайту прогнозу погоди мінусова температура вночі може встановитися вже з 24 жовтня. У зону похолодання потрапляють північні і східні області України. У Чернігівській, Київській, Сумській, Харківській та Донецькій областях стовпчики термометра опустяться на позначку від -1 до -5.

Днем буде ще плюсова температура, в регіонах очікується суха погода, ясна або малохмарна.

З початку наступного тижня на всій території України очікуються нічні заморозки — попереджає Гідрометцентр. Винятком стануть лише південні і південно-східні регіони.

Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня

У частині областей вже включили опалення, але не у всіх. З теплими батареями — Харків і Львів, в Дніпрі включення очікують з дня на день, а Одеса планувала почати опалювальний сезон пізніше всіх — з 1 листопада.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні в кінці жовтня настільки похолодає, що можна чекати першого снігу на вулицях міст.

Теги:
#Заморозки #Прогноз погоди #Погода в Укарина
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