В Украину идет похолодание до -5°C: кому не повезет больше всего

Заморозки начнутся с воскресенья.

После непродолжительного потепления, которое сопровождалось сильным ветром, в Украину с конца этой недели возвращаются заморозки.

По данным сайта прогноза погоды минусовая температура ночью может установиться уже с 24 октября. В зону похолодания попадают северные и восточные области Украины. В Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях столбики термометра опустятся на отметку от -1 до -5.

Днем будет еще плюсовая температура, в регионах ожидается сухая погода, ясная либо малооблачная.

С начала следующей недели на всей территории Украины ожидаются ночные заморозки — предупреждает гидрометцентр. Исключением станут только южные и юго-восточные регионы.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября

В части областей уже включили отопление, но не во всех. С теплыми батареями — Харьков и Львов, в Днепре включения ожидают со дня на день, а Одесса планировала начать отопительный сезон позже всех — с 1 ноября.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине в конце октября настолько похолодает, что можно ждать первого снега на улицах городов.