Укр

В Украину идет похолодание до -5°C: кому не повезет больше всего

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
44
Заморозки на грунте. Новость обновлена 23 октября 2021, 13:04
Заморозки на грунте.

Заморозки начнутся с воскресенья.

После непродолжительного потепления, которое сопровождалось сильным ветром, в Украину с конца этой недели возвращаются заморозки. 

По данным сайта прогноза погоды минусовая температура ночью может установиться уже с 24 октября. В зону похолодания попадают северные и восточные области Украины. В Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях столбики термометра опустятся на отметку от -1 до -5. 

Днем будет еще плюсовая температура, в регионах ожидается сухая погода, ясная либо малооблачная. 

С начала следующей недели на всей территории Украины ожидаются ночные заморозки — предупреждает гидрометцентр. Исключением станут только южные и юго-восточные регионы. 

Прогноз погоды в Украине на 25 октября
Прогноз погоды в Украине на 25 октября

В части областей уже включили отопление, но не во всех. С теплыми батареями — Харьков и Львов, в Днепре включения ожидают со дня на день, а Одесса планировала начать отопительный сезон позже всех — с 1 ноября.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине в конце октября настолько похолодает, что можно ждать первого снега на улицах городов.

Теги:
#Заморозки #Прогноз погоды #Погода в Укарине
Красная зона
Украина
"Красная зона" расширяется: какие области в нее войдут
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Красная зона
"Красная зона" расширяется: какие области в нее войдут
Дата публикации
Категория
Генерал Игорь Романенко
Перемирие на Донбассе в 2020-м работало лишь потому, что Путин хотел сделать из него Приднестровье-2, - генерал
Дата публикации
Категория
Свои должности потеряют целый ряд видных чиновников
Новые лица в Кабмине: кого из министров уволят уже в ближайшее время
Дата публикации
Категория
Заморозки на грунте.
В Украину идет похолодание до -5°C: кому не повезет больше всего
Дата публикации
Категория
В Украине поставили рекорд вакцинации
Госпитализаций больше, выздоровевших меньше: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 23 октября