Де в Україні влітку 2022 року відпочинок стане дешевше, а де подорожчає

Популярні курорти можуть знизити ціни вже з початку літа.

До літа 2022 і сезону відпусток залишилося всього 220 днів. І якщо на українських курортах відпочивати в цей пляжний сезон заважали медузи, то в наступному вони можуть зіграти на руку відпочивальникам — "обваливши" ціни на путівки.

Про це повідомляє сайт Mrpl.

Медуза-корнерот, якої було в 2021 році багато і в Азовському, і в Чорному морі, звичайно, зіпсувала відпочинок чималій кількості людей, але не є єдиною причиною ймовірного зниження цін на путівки.

Серед них також і відкриття кордонів багатьма державами. Туреччина і Болгарія, які коштували майже як українські курорти, в сезоні 2022 обійдуться дорожче через підвищений попит.

Також може вплинути те, що світові туристичні центри пускають до себе тільки вакцинованих громадян, як це, наприклад, зробила популярна в Україні Чорногорія. Тим, хто вакцинуватися не захоче — залишиться вибирати напрямок по Україні.

Остання причина можливого зниження цін — надмірне їх завищення в минулому сезоні, коли багато хто відмовився від відпочинку в Україні.

Експерти прогнозують, що ціни можуть впасти на чверть, а то і в половину. Зниження варто чекати для курортів Бердянська, Арабатської Стрілки і Кирилівки. При цьому частина курортів Приазов’я, таких, як Мелекіно і Білосарайська коса можуть ціну підвищити — медуз у них менше через більш прісну воду. Чорноморських курортів зниження цін у 2022 не торкнеться.

Раніше "Телеграф" писав, що українців почали пускати на частину екзотичних курортів.