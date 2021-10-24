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Где в Украине летом 2022 года отдых станет дешевле, а где подорожает

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пляж на Арабатской Стрелке.
Пляж на Арабатской Стрелке.

Популярные курорты могут снизить цены уже с начала лета.

До лета 2022 и сезона отпусков осталось всего 220 дней. И если на украинских курортах отдыхать в этот пляжный сезон мешали медузы, то в следующем они могут сыграть на руку отдыхающим — "обвалив" цены на путевки. 

Об этом сообщает сайт Mrpl. 

Медуза-корнерот, которой было в 2021 году много и в Азовском, и в Черном море, конечно, подпортила отдых немалому количеству человек, но не является единственной причиной вероятного снижения цен на путевки. 

Среди них также и открытие границ многими государствами. Турция и Болгария, которые стоили почти как украинские курорты, в сезоне 2022 обойдутся дороже из-за повышенного спроса. 

Также может повлиять то, что мировые туристические центры пускают к себе только вакцинированных граждан, как это, например, сделала популярная в Украине Черногория. Тем, кто вакцинироваться не захочет — останется выбирать направление по Украине. 

Последняя причина возможного снижения цен — чрезмерное их завышение в прошлом сезоне, когда многие отказались от отдыха в Украине. 

Эксперты прогнозируют, что цены могут упасть на четверть, а то и в половину. Снижения стоит ждать для курортов Бердянска, Арабатской Стрелки и Кирилловки. При этом часть курортов Приазовья, таких, как Мелекино и Белосарайская коса могут цену повысить — медуз у них меньше из-за более пресной воды. Черноморских курортов снижение цен в 2022 не коснется. 

Ранее "Телеграф" писал, что украинцев начали пускать на часть экзотических курортов

Теги:
#Азовское море #Лето #Отдых #Кирилловка
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