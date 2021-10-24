Где в Украине летом 2022 года отдых станет дешевле, а где подорожает

Популярные курорты могут снизить цены уже с начала лета.

До лета 2022 и сезона отпусков осталось всего 220 дней. И если на украинских курортах отдыхать в этот пляжный сезон мешали медузы, то в следующем они могут сыграть на руку отдыхающим — "обвалив" цены на путевки.

Об этом сообщает сайт Mrpl.

Медуза-корнерот, которой было в 2021 году много и в Азовском, и в Черном море, конечно, подпортила отдых немалому количеству человек, но не является единственной причиной вероятного снижения цен на путевки.

Среди них также и открытие границ многими государствами. Турция и Болгария, которые стоили почти как украинские курорты, в сезоне 2022 обойдутся дороже из-за повышенного спроса.

Также может повлиять то, что мировые туристические центры пускают к себе только вакцинированных граждан, как это, например, сделала популярная в Украине Черногория. Тем, кто вакцинироваться не захочет — останется выбирать направление по Украине.

Последняя причина возможного снижения цен — чрезмерное их завышение в прошлом сезоне, когда многие отказались от отдыха в Украине.

Эксперты прогнозируют, что цены могут упасть на четверть, а то и в половину. Снижения стоит ждать для курортов Бердянска, Арабатской Стрелки и Кирилловки. При этом часть курортов Приазовья, таких, как Мелекино и Белосарайская коса могут цену повысить — медуз у них меньше из-за более пресной воды. Черноморских курортов снижение цен в 2022 не коснется.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцев начали пускать на часть экзотических курортов.