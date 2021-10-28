Школи та лікарні не відключатимуть: прем’єр розповів про опалювальний сезон 21/22

Усі українські будинки будуть з опаленням на початку листопада.

Опалювальний сезон, який уже здебільшого розпочався в Україні, пройде без відключень для населення та деяких установ.

Про це на засіданні Кабінету Міністрів заявив прем’єр Денис Шмигаль.

Він запевнив, що теплопостачальні компанії, школи, лікарні та інші установи соцінфраструктури заборонено відключати від постачання газу до кінця опалювального сезону.

Також Шмигаль зазначив, що опалення в Україні вже подається до 70% житлових будинків і на початок листопада батареї мають потепліти у всіх мешканців країни.

Раніше "Телеграф" писав, що вартість опалення в Україні зросте, але для населення тарифи залишать на тому ж рівні. Різницю в тарифах компенсуватиме держава. Попередньо на це витратить 11 млрд. гривень.

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У Києві подорожчання опалення заплановане з 1 січня 2022 року – тариф зросте вдвічі для населення та майже на 200% для інших користувачів.

Меморандум про утримання цін на опалення на рівні минулого опалювального сезону був підписаний президентом України Володимиром Зеленським наприкінці вересня.