Рус

Школи та лікарні не відключатимуть: прем’єр розповів про опалювальний сезон 21/22

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
38
Батареї потеплішали у більш ніж двох третин українців.
Батареї потеплішали у більш ніж двох третин українців.

Усі українські будинки будуть з опаленням на початку листопада.

Опалювальний сезон, який уже здебільшого розпочався в Україні, пройде без відключень для населення та деяких установ.

Про це на засіданні Кабінету Міністрів заявив прем’єр Денис Шмигаль.

Він запевнив, що теплопостачальні компанії, школи, лікарні та інші установи соцінфраструктури заборонено відключати від постачання газу до кінця опалювального сезону.

Також Шмигаль зазначив, що опалення в Україні вже подається до 70% житлових будинків і на початок листопада батареї мають потепліти у всіх мешканців країни.

Раніше "Телеграф" писав, що вартість опалення в Україні зросте, але для населення тарифи залишать на тому ж рівні. Різницю в тарифах компенсуватиме держава. Попередньо на це витратить 11 млрд. гривень.

У Києві подорожчання опалення заплановане з 1 січня 2022 року – тариф зросте вдвічі для населення та майже на 200% для інших користувачів.

Меморандум про утримання цін на опалення на рівні минулого опалювального сезону був підписаний президентом України Володимиром Зеленським наприкінці вересня.

Теги:
#Кабінет Міністрів #Тарифи #Опалення
Локдаун в Україні
Україна
Якщо завтра локдаун: чи перейде Україна повністю в червону зону
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Локдаун в Україні
Якщо завтра локдаун: чи перейде Україна повністю в червону зону
Дата публікації
Категорія
На місці знаходилося багато поліцейських
У Харкові обрали запобіжний захід підлітку, який влаштував смертельну ДТП: фото, відео
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні.
В Україні черговий антирекорд із захворюваності на COVID-19 і більше 550 померлих за добу
Дата публікації
Категорія
Майже 15% українських пенсіонерів отримують за місяць менше 2000 гривень
Мізерну пенсію отримує кожен шостий українець: подробиці
Дата публікації
Категорія
Тіло пролежало посеред тротуару кілька годин
На очах у дружини: у Сумах застрелили представника "Правого сектору" (фото)