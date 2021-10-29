В українських школах продовжують канікули: де та на скільки (список міст)

Багато в чому ситуація із поновленням навчального процесу залежить від кількості вакцинованих вчителів

Друга половина жовтня зазвичай є найрадіснішою для школярів подій — у цей період розпочинаються тижневі осінні канікули. У 2021 році, як і бувало раніше, коронавірусний карантин вніс свої корективи до графіка відпочинку учнів.

"Телеграф" вирішив дізнатися, в яких великих містах України планують продовжити канікули на тиждень, а де школярі повернуться за парти.

Київ

У столиці питання з навчанням школярів вирішувалося не один день. Дуже довго розглядалася можливість того, що учнів після закінчення їхнього відпочинку (канікули у Києві розпочалися 25 жовтня – ред.) можуть залишити вдома ще на тиждень.

Фактично так і сталося, проте сповна побайдикувати не вийде — із 1 листопада київські школи будуть переведені на "дистанційку".

За словами мера Віталія Кличка, така ситуація з навчанням триватиме доти, доки у столиці не налагодиться епідситуація.

Харків

Учні харківських шкіл можуть радіти — їм в облраді порекомендували "підкоритися" МОН і розглянути варіант із продовженням канікул до 7 листопада.

У такий спосіб сподіваються трохи знизити кількість нових інфікованих ковідом, а також "підтягнути" показники вакцинації вчителів у загальноосвітніх закладах.

Документ-рекомендація для харківських шкіл

Одеса

"Перлина біля моря" також залишить своїх школярів ще на тиждень вдома — місцевим школам запропонували побути на канікулах з 1 по 7 листопада додатково. В Одеській міській раді зазначають, що кількість хворих дітей постійно зростає: наприклад, лише за добу 28 жовтня "корону" підхопило 40 неповнолітніх одеситів. Також є хворі діти є і в області.

Черкаси

У департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради вирішили взяти приклад із Харкова та Одеси. Тут школярам також дозволили залишитись на канікулах ще на тиждень.

Слід зазначити, що відпочинок у місцевих дітлахів справді дещо затягнувся — школи тут пішли на відпочинок ще 18 жовтня.

Ужгород

А ось в Ужгороді школярі з понеділка, 1 листопада, повернуться до стін рідних шкіл. За словами спікера місцевої міськради Алли Кохан, на "дистанційку" вимушено буде переведено лише класичну гімназію Ужгорода.

Цікаво, що причина навіть не в коронавірусі. Проблема в тому, що на теплотрасі поряд із навчальним закладом сталася аварія, і щоб не морозити ні учнів, ні вчителів, то гімназію вирішили відкрити "онлайн" — до завершення ремонтних робіт.

Рівне

За інформацією заступниці мера Рівного Марини Кузмічової, з 1 листопада місцеві школи залишаться на канікулах. Серед іншого таке рішення пов’язане з не найкращою ситуацією щодо вакцинації викладацького складу.

За додатковий тиждень осінніх канікул, сподіваються у міськраді, більшість викладачів зможуть зробити необхідне щеплення та перенести реакцію організму на нього в домашніх умовах.

Запоріжжя

Закликав вакцинуватись як вчителів, так і інших містян заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Васюк. Також він розповів, що місцеві школи залишаться на карантині аж до 7 листопада, що, ймовірно, допоможе поправити ситуацію з коронавірусним захворюванням.

Дніпро

А ось у Дніпрі більшість учнів зможе повернутися до "оффлайн" навчання вже з понеділка, 1 листопада. На такий крок мають намір піти адміністрації шкіл, де вакцинувалися 100% персоналу.

Станом на 29 жовтня безпосередньо за парти мали повернутися учні шкіл 4, 10, 12, 22, 35, 48, 49, 65, 68, 70, 89, 101, 105, 111, 127, 130.

Слід зазначити, що частина дніпровських учнів закінчила вже осінній відпочинок ще з 25 жовтня.

Втім, частина навчальних закладів, як і раніше, працює за "змішаною" схемою, як і слідує "червоній" зоні — учні молодшої школи відвідують заняття очно, школярів із 5 по 11 клас навчаються дистанційно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві зміниться при переході до "червоної" зони — всі нові правила зібрані в зручній інфографіці.