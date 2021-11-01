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Голова підрозділу РНБО отримала понад 340 тисяч допомоги у зв’язку з вагітністю: що відомо про відомство

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Поліна Лисенко Новина оновлена 01 листопада 2021, 19:38
Поліна Лисенко

Сума матеріальної допомоги викликала питання у мережі.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Поліна Лисенко, яка у серпні пішла у декретну відпустку, отримала 344 тисячі гривень матеріальної допомоги.

На це вказав журналіст, голова інформагенства "Українські новини" Денис Іванеско.

"Не знав, що в Україні можна отримати у держави 344 тис. грн матдопомоги на вагітність та пологи. Може секрет у тому, що це начальник Центру РНБО з боротьби з дезінформацією Поліна Лисенко? Чи зараз усім стільки дають?", — написав він, прикріпивши до посту скріншот із декларації.

На ньому видно, що 27 жовтня Лисенко отримала 344 240 гривень за пунктом про матеріальну допомогу по вагітності.

Як повідомлялося раніше, Центр розпочав роботу у квітні 2021 року і позиціонував себе як "міжнародний хаб протидії пропаганді та дезінформації". Втім, навіть через півроку його роботи, про його досягнення відомо не так уже й багато.

Крім того, раніше Іванеско заявляв, що йому так і не вдалося отримати інформацію про контактні номери або адресу розташування цього відомства, мало того, в РНБО його поінформували, що такого підрозділу в структурі Ради просто немає.

"Телеграф" своєю чергою теж вирішив поцікавитися, чим займається цей Центр, проте зміг лише отримати розмиті відповіді від секретаря РНБО про те, що він спочатку створювався як "не медійний проєкт".

Варто зазначити, що нещодавно Центр таки оприлюднив один звіт, у якому звинуватив відомі українські телеграм-канали у співпраці з Росією.

Теги:
#РНБО #Центр протидії дезінформації #Поліна Лисенко
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