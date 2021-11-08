"За нашу свободу!" Ярош підтримав Польщу через мігрантів із Білорусі

Ярош закликав Україну надати підтримку Польщі.

У понеділок, 8 листопада, до кордону Білорусі та Польщі прибув натовп мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Біженці кілька разів намагалися штурмувати кордон між двома країнами, а у Варшаві вже звинуватили Мінськ в ескалації напруження та спробах спровокувати людські жертви. На ці новини відреагував колишній голова "Правого сектору" Дмитро Ярош, який нещодавно став радником головнокомандувача ЗСУ.

У себе у Фейсбук він закликав Україну втрутитися у ситуацію.

"Атаки кордону Польщі кремлівською маріонеткою Лукашенка мають отримати гідну відсіч", — написав він.

За його словами, Україна має бути готовою надати всю необхідну підтримку Польщі у цій ситуації.

Його заклик підтримали користувачі мережі, а деякі навіть намагалися пожартувати з того, що відбувається.

Як повідомляв раніше "Телеграф", у зв’язку з атакою мігрантами кордонів Білорусі з країнами ЄС в Україні напередодні було ухвалено рішення посилити контроль на північному кордоні. Зокрема було збільшено кількість прикордонних загонів та спеціальної техніки.