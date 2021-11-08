Рус

"За нашу свободу!" Ярош підтримав Польщу через мігрантів із Білорусі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
27
Кордон Польщі Новина оновлена 08 листопада 2021, 20:43
Кордон Польщі

Ярош закликав Україну надати підтримку Польщі.

У понеділок, 8 листопада, до кордону Білорусі та Польщі прибув натовп мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Біженці кілька разів намагалися штурмувати кордон між двома країнами, а у Варшаві вже звинуватили Мінськ в ескалації напруження та спробах спровокувати людські жертви. На ці новини відреагував колишній голова "Правого сектору" Дмитро Ярош, який нещодавно став радником головнокомандувача ЗСУ.

У себе у Фейсбук він закликав Україну втрутитися у ситуацію.

"Атаки кордону Польщі кремлівською маріонеткою Лукашенка мають отримати гідну відсіч", — написав він.

За його словами, Україна має бути готовою надати всю необхідну підтримку Польщі у цій ситуації.

Його заклик підтримали користувачі мережі, а деякі навіть намагалися пожартувати з того, що відбувається.

Як повідомляв раніше "Телеграф", у зв’язку з атакою мігрантами кордонів Білорусі з країнами ЄС в Україні напередодні було ухвалено рішення посилити контроль на північному кордоні. Зокрема було збільшено кількість прикордонних загонів та спеціальної техніки.

Теги:
#Мігранти #Польща #Білорусь #Дмитро Ярош
Мігранти на кордоні Білорусь із Польщею
Політика
Білорусь завдає міграційного удару: чим ситуація загрожує Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Мігранти на кордоні Білорусь із Польщею
Білорусь завдає міграційного удару: чим ситуація загрожує Україні
Дата публікації
Категорія
Андрій Римарук
"На Донбас чекає війна нового рівня", – ексрозвідник Андрій Римарук
Дата публікації
Категорія
Олександр Оганьян запобіг біді
Водію маршрутки стало зле за кермом: як юний "пластун" запобіг страшній аварії в Мелітополі
Дата публікації
Категорія
Микола Журавльов сам повідомив про інцидент
Потрібна пластина в череп: у Києві жорстоко побили відомого музпродюсера та автора хіта гурту Kazka (фото)
Дата публікації
Категорія
Довідку про одужання від COVID-19 можна буде отримати, не виходячи з дому
Українцям стане простіше отримати довідку про одужання від коронавірусу та результат ПЛР-тесту: коли запрацює новий сервіс