"За нашу свободу!" Ярош поддержал Польшу из-за мигрантов из Беларуси
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Ярош призвал Украину оказать поддержку Польше.
В понедельник, 8 ноября, к границе Беларуси и Польши прибыла толпа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Беженцы несколько раз пытались штурмовать границу между двумя странами, а в Варшаве уже обвинили Минск в эскалации напряжения и попытках спровоцировать человеческие жертвы. На эти новости отреагировал бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который недавно стал советником главнокомандующего ВСУ.
У себя в Фейсбук он призвал Украину вмешаться в ситуацию.
"Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор", — написал он.
По его словам, Украина должна быть готовой оказать всю необходимую поддержку Польше в этой ситуации.
Его призыв поддержали пользователи сети, а некоторые даже пытались пошутить над происходящим.
Как сообщал ранее "Телеграф", в связи с атакой мигрантами границ Беларуси со странами ЕС, в Украине накануне было принято решение усилить контроль на северной границе. В частности было увеличено количество пограничных отрядов и специальной техники.
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