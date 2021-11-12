Смертність від COVID-19 в Україні знову підскочила, але побито рекорд числа одужалих

Лідери із захворюваності на сьогодні — Київ, Дніпро, Одеса, Полтава

На ранок п’ятниці, 12 листопада, ситуація з коронавірусом в Україні залишається стабільно сумною, — за останню добу зареєстрували понад 24 тисячі нових випадків COVID-19.

Про це можна судити за свіжим зведенням МОЗ України, повідомляє "Телеграф".

На ранок 12 листопада в Україні зафіксували:

24 058 нових випадків (11 листопада було 24 747);

нових випадків (11 листопада було 24 747); 750 смертей (напередодні було 652);

смертей (напередодні було 652); 4 318 госпіталізацій (4 778 днем раніше);

госпіталізацій (4 778 днем раніше); 21 941 одужалих (18 896 напередодні).

Варто зауважити, що Україна поставила рекорд за кількістю одужалих за всю пандемію — раніше максимальною кількістю було трохи більше 20 тисяч наприкінці квітня.

Більшість нових випадків припали на Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Одеську, Полтавську області.

Також за останню добу вакцинували 279 136 осіб (11 986 077 з початку кампанії).

Зауважимо, що цього тижня в країні хоч і дещо знизилася захворюваність (минулого тижня поставили рекорд у 27 377 нових випадків), але залишається високою смертність, — за понеділок померло 833 особи, що є максимумом.

Через погану епідемічну ситуацію ЄС виключив Україну із "зеленого" списку, через що країни одна за одною вводять обмеження для українців.

Як відомо, найбільше по українцям зараз б’є штам коронавірусу "Дельта", — ми зібрали в одній статті, як він проявляється і як впізнати його перші симптоми.