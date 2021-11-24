Куди веде Україну демографічна криза: прогноз на 30 років

Аналітики ООН охарактеризували демографічну ситуацію в Україні та озвучили прогнози

В Україні, де кількість громадян ледве перевищує 41 млн, темпи скорочення населення є одними з найшвидшим у світі. До такого висновку дійшли експерти Організації Обʼєднаних Націй.

В ООН прогнозують, що за найближчі 30 років населення України скоротиться на 6 млн, тобто з 41 до 35 млн до 2050 року. Серед причин: занизька народжуваність, але висока смертність, а також міграція. Саме це, за думкою аналітиків, заважає зміцнюватися людському капіталу в нашій країні, який є основою сталого розвитку.

Народжуваність і смертність

На народжуваність впливає недостатній рівень добробуту, неможливість жінкам поєднувати кар’єру й догляд за дітьми.

Тоді як ріст смертності викликано такими чинниками, як поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби. За даними ООН, близько третини українців помирає у віці до 65 років. Хоча в 50% випадків летальності можна уникнути.

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Міграція

Підрахунки експертів свідчать про те, що за межами України постійно перебуває близько 3 млн українських працівників. В ООН прогнозують, що це число підвищуватиметься. До міграції, в тому числі трудової, наші співвітчизники наважуються через такі фактори:

високий рівень бідності,

труднощі з пошуком працевлаштування, яке би забезпечувало гідну оплату,

політична ситуація,

соціальна обстановка,

безпекові умови.

Крім того, майже кожен другий український мігрант зайнятий у низькокваліфікованих видах діяльності, для яких має зависоку кваліфікацію. Більшість приваблює поступово полегшуваний доступ до ринків праці в ЄС, вважають в ООН.

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Варто зазначити, що третя частина мігрантів, яка привела до нещодавнього зростання рівня міграції, не досягли 35 років. Причому, більшість із них мають кращу освіту, на відміну від українців, які залишаються на батьківщині.

Також на міграційне зростання впливає збільшення кількості українських студентів, адже не всі з них планують повернутися до України і працювати вдома.

В ООН зазначають, що скорочується і чисельність населення сільських місцевостей з рахунок виїзду молоді та більш освічених і забезпечених співмешканців. Це, прогнозують аналітики, веде до відчутних наслідків для економічної стабільності цієї місцевості, а також соціальної згуртованості.

Старіння населення

За даними ООН, населення України – одне з тих, що найшвидше старішає в Європі. Звісно, це погіршує народжуваність. Так, більш як п’ята частина населення в нас – старша за 60 років. Прогнозується, що ця частка зросте до 36% до 2050 року.

Близько двох третин населення віком понад 65 років і майже 3/4 населення віком понад 80 років – це жінки. Така ситуація має помітний негативний наслідок. Так, старше населення хворіє і потребує більше видатків на охорону здоров’я і пенсії, тоді як державний бюджет із цим не впорається, бо фінансується якраз за рахунок робочої сили, чисельність якої скорочується.

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В ООН прогнозують, що пов’язані з потребами літніх людей витрати в Україні переживатимуть одне з найвищих зростань у Європі та за 30 років становитимуть 25% ВВП. Тоді як робоча сила впаде більш ніж на 30% до цього ж терміну.

Як раніше повідомляв "Телеграф", лікар озвучив прогноз щодо скорочення населення у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні.