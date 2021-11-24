Куда ведет Украину демографический кризис: прогноз на 30 лет

Аналитики ООН охарактеризовали демографическую ситуацию в Украине и озвучили прогнозы

В Украине, где количество граждан едва превышает 41 млн, темпы сокращения населения являются одними из самых высоких в мире. К такому выводу пришли эксперты Организации Объединенных Наций.

В ООН прогнозируют, что в ближайшие 30 лет население Украины сократится на 6 млн, то есть с 41 до 35 млн к 2050 году. Среди причин: слишком низкая рождаемость, но высокая смертность, а также миграция. Именно это, по мнению аналитиков, мешает укрепляться человеческому капиталу в нашей стране, который является основой устойчивого развития.

Рождаемость и смертность

На рождаемость оказывает влияние недостаточный уровень благосостояния, невозможность женщинам совмещать карьеру и уход за детьми.

Рост смертности вызван такими факторами, как распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни. По данным ООН, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Хотя в 50% случаев летальности можно избежать.

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Миграция

Подсчеты экспертов свидетельствуют о том, что за пределами Украины постоянно находится около 3 млн украинских работников. В ООН прогнозируют, что это число будет увеличиваться. На миграцию, в том числе трудовую, наши соотечественники решаются из-за таких факторов:

высокий уровень бедности,

трудности с поиском трудоустройства, обеспечивающего достойную оплату,

политическая ситуация,

социальная обстановка,

условия безопасности.

Кроме того, почти каждый второй украинский мигрант занят в низкоквалифицированных видах деятельности, для которых имеет более высокую квалификацию. Большинство привлекает постепенно облегчаемый доступ к рынкам труда в ЕС, считают в ООН.

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Стоит отметить, что треть мигрантов, приведшая к недавнему росту уровня миграции, не достигли 35 лет. Причем большинство из них имеют лучшее образование, в отличие от остающихся на родине украинцев.

Также на миграционный рост влияет увеличение количества украинских студентов, потому как не все планируют вернуться в Украину и работать дома.

В ООН отмечают, что сокращается и численность населения сельских местностей за счет выезда молодежи и более образованных и обеспеченных сожителей. Это, прогнозируют аналитики, ведет к ощутимым последствиям для экономической устойчивости этой местности, а также социальной сплоченности.

Старение населения

По данным ООН, население Украины – одно из самых быстро стареющих в Европе. Конечно, это усугубляет рождаемость. Так, более чем пятая часть населения у нас – старше 60 лет. Прогнозируется, что эта доля вырастет до 36% к 2050 году.

Около двух третей населения старше 65 лет и почти 3/4 населения старше 80 лет – это женщины. Такая ситуация имеет заметное негативное последствие. Так, старшее население болеет и требует больше расходов на здравоохранение и пенсии, тогда как государственный бюджет с этим не справится, потому что финансируется как раз за счет рабочей силы, численность которой сокращается.

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В ООН прогнозируют, что связанные с потребностями пожилых людей расходы в Украине будут переживать один из самых высоких ростов в Европе и через 30 лет составят 25% ВВП. В то время как рабочая сила упадет более чем на 30% к этому же сроку.

Как ранее сообщал "Телеграф", врач озвучил прогноз по сокращению населения в связи с пандемией коронавируса в Украине.