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Сніг чи дощ? Яку погоду обіцяють синоптики в Україні на 18-19 грудня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Небо в Україні буде затягнуте хмарами Новина оновлена 17 грудня 2021, 16:15
Небо в Україні буде затягнуте хмарами

Вихідні не потішать українців гарною погодою.

Снігового дня святого Миколая в Україні чекати не варто. Як уже писав "Телеграф", грудень у країні буде теплішим за середньостатистичний, а з опадів домінуючим стане мокрий сніг.

Найближчі вихідні винятком не стануть. Сильного снігу варто чекати лише у Карпатах. При цьому вже до неділі 19 грудня посилиться вітер. Мокрий сніг чи дощ очікуються майже по всій території, крім південних областей. Небо буде затягнуте хмарами. Денна температура буде на кілька градусів вище за нуль, вночі — опускатися до -3. Лідером за денною температурою в день святого Миколая стане Одеса – у місті прогнозують до +4 за даними сайту Weather.com.

Погода в Одесі на вихідні 18-19 грудня
Погода в Одесі на вихідні 18-19 грудня

Найхолодніше буде на півночі та сході країни. Там варто чекати снігу.

Погода у Харкові на вихідні 18-19 грудня
Погода у Харкові на вихідні 18-19 грудня

На заході у вихідні йтиме і сніг, і дощ. Середньоденна температура – близько нуля градусів.

Погода у Львові на вихідні 18-19 грудня
Погода у Львові на вихідні 18-19 грудня

У столиці України у суботу та неділю буде плюсова погода, очікується сильний мокрий сніг.

Погода у Києві на вихідні 18-19 грудня
Погода у Києві на вихідні 18-19 грудня

Як раніше писав "Телеграф" з 20-х чисел в Україні, може початися зниження температури. Але Новий рік синоптики обіцяють малосніжним та без сильних морозів.

Теги:
#Погода #День Святого Миколая #Мокрий сніг
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