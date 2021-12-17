Снег или дождь? Какую погоду обещают синоптики в Украине на 18-19 декабря
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Выходные не порадуют украинцев хорошей погодой.
Снежного дня святого Николая в Украине ждать не стоит. Как уже писал "Телеграф", декабрь в стране будет теплее чем среднестатистический, а из осадков доминирующим станет мокрый снег.
Ближайшие выходные исключением не станут. Сильного снега стоит ждать только в Карпатах. При этом уже к воскресенью, 19 декабря, усилится ветер. Мокрый снег или дождь ожидаются почти на всей территории, за исключением южных областей. Небо будет затянуто тучами. Дневная температура будет на несколько градусов выше нуля, ночь — опускаться до -3. Лидером по дневной температуре в день святого Николая станет Одесса — в городе прогнозируют до +4 по данным сайта Weather.com.
Холоднее всего будет на севере и востоке страны. Там стоит ждать снега.
На западе в выходные будет идти и снег, и дождь. Среднедневная температура — около нуля градусов.
В столице Украины в субботу и воскресенье будет плюсовая погода, ожидается обильный мокрый снег.
Как ранее писал "Телеграф" с 20-х чисел в Украине может начаться снижение температуры. Но Новый год синоптики обещают малоснежным и без сильных морозов.
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