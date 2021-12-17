Снег или дождь? Какую погоду обещают синоптики в Украине на 18-19 декабря

Выходные не порадуют украинцев хорошей погодой.

Снежного дня святого Николая в Украине ждать не стоит. Как уже писал "Телеграф", декабрь в стране будет теплее чем среднестатистический, а из осадков доминирующим станет мокрый снег.

Ближайшие выходные исключением не станут. Сильного снега стоит ждать только в Карпатах. При этом уже к воскресенью, 19 декабря, усилится ветер. Мокрый снег или дождь ожидаются почти на всей территории, за исключением южных областей. Небо будет затянуто тучами. Дневная температура будет на несколько градусов выше нуля, ночь — опускаться до -3. Лидером по дневной температуре в день святого Николая станет Одесса — в городе прогнозируют до +4 по данным сайта Weather.com.

Погода в Одессе на выходные 18-19 декабря

Холоднее всего будет на севере и востоке страны. Там стоит ждать снега.

Погода в Харькове на выходные 18-19 декабря

На западе в выходные будет идти и снег, и дождь. Среднедневная температура — около нуля градусов.

Погода во Львове на выходные 18-19 декабря

В столице Украины в субботу и воскресенье будет плюсовая погода, ожидается обильный мокрый снег.

Погода в Киеве на выходные 18-19 декабря

Как ранее писал "Телеграф" с 20-х чисел в Украине может начаться снижение температуры. Но Новый год синоптики обещают малоснежным и без сильных морозов.