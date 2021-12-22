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Кількість госпіталізованих зросла вдвічі: статистика коронавірусу в Україні на 22 грудня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Найбільша кількість нових хворих - у Києві
Найбільша кількість нових хворих - у Києві

За вівторок коронавірус забрав 301 життя.

В Україні незначно зросла кількість нових випадків коронавірусу – на ранок 22 грудня зафіксували 6 363 інфікувань за минулу добу. На день раніше їх було на більш ніж 300 менше. Серед хворих — 534 дитини та 208 медиків.

Про це повідомляє МОЗ у ранковому зведенні.

За добу вівторка:

  • летальних випадків — 301 (напередодні — 346 смертей);
  • госпіталізовано – 2 241 особу (днем раніше – 1 061);
  • впоралися з коронавірусом — 19 494 осіб (минулої доби — 18 850);
  • вакциновані від ковіду — 119129 (напередодні — 110740), серед них — 79969 завершили імунізацію, а 154 отримали третю дозу.

Серед регіонів лідером із захворюваності залишається Київ — 1403 нових випадків. Багато хворих реєстрували також у Запорізькій, Донецькій, Київській та Полтавській областях. Найменше – на Луганщині.

За смертністю від "корони" лідирують Київська та Полтавська області й столиця — по 22 особи.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна знову стає "жовтою" — ще шість областей перейшли в слабшу зону карантину. Волинь та Запоріжжя залишилися "червоними".

Штам "Омікрон", який поширюється світом, поки є потенційною загрозою. Перший хворий ним в Україні успішно вилікувався.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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