Укр

Количество госпитализированных выросло вдвое: статистика коронавируса в Украине на 22 декабря

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
349
Наибольшее количество новых больных – в Киеве Новость обновлена 22 декабря 2021, 08:42
Наибольшее количество новых больных – в Киеве

За вторник коронавирус унес 301 жизнь.

В Украине незначительно выросло количество новых случаев коронавируса — на утро 22 декабря зафиксировали 6 363 инфицирований за минувшие сутки. Днем ранее их было на более чем 300 меньше. Среди заболевших — 534 ребенка и 208 медиков.

Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.

За сутки вторника:

  • летальных случаев — 301 (накануне — 346 смертей);
  • госпитализированы — 2 241 человек (днем ранее — 1 061);
  • справились с коронавирусом — 19 494 человек (за минувшие сутки — 18 850);
  • вакцинированы от ковида — 119 129 (накануне — 110 740), среди них — 79 969 завершили иммунизацию, а 154 получили третью дозу.

Среди регионов лидером по заболеваемости остается Киев — 1403 новых случая. Большое количество больных регистрировали также в Запорожской, Донецкой, Киевской и Полтавской областях. Меньше всего — на Луганщине.

По смертности от "короны" лидируют Киевская и Полтавская области и столица — по 22 человека.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина снова становится "желтой" — еще шесть областей перешли в более слабую зону карантина. Волынь и Запорожье остались "красными".

Штамм "Омикрон", который распространяется по миру, пока является потенциальной угрозой. Первый заболевший им в Украине успешно излечился.

Теги:
#Украина #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
Горела крыша здания
В регионах
Под Винницей вспыхнул отель с детьми: есть жертвы (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Горела крыша здания
Под Винницей вспыхнул отель с детьми: есть жертвы (фото)
Дата публикации
Категория
Лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Сергей Левочкин
Тень Банковой и влияние России: кто хочет разделить ОПЗЖ перед выборами в Раду
Дата публикации
Категория
Погибший шел по рельсам
Не реагировал на сигнал: в Киеве поезд сбил человека (фото 18+)
Дата публикации
Категория
Мужчину держали связанным по рукам и ногам
Бывшая супруга похитила иностранца и удерживала его в подвале: подробности ЧП в Киеве (фото, видео)
Дата публикации
Категория
В 2022 году в Украине намечаются пять этапов повышения пенсий
Минималка свыше 2000 гривен и 12 повышений: что ожидает украинских пенсионеров в 2022 году