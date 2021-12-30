Кількість хворих на коронавірус продовжує зростати: свіжа статистика COVID-19 в Україні

В одній із областей України відзвітували про нульову кількість нових пацієнтів.

Минулої доби в Україні зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них — 137 у медиків та 373 у неповнолітніх. Ця кількість на кілька сотень людей більша, ніж напередодні.

Про це інформує МОЗ у ранковому зведенні.

госпіталізовано – 1 747 осіб (вдень раніше 1 153);

летальних наслідків — 278 (напередодні — 307);

одужали – 10 369 особи (вдень раніше 12 352).

Триває процес вакцинації — перше щеплення від коронавірусу отримали 31 671 особа, завершили імунізацію — 83 287, додатково щеплені — 692, ревакциновані — 1392 особи.

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По регіонах найбільшу кількість заражених виявили за середу у Києві — 1263 особи, на Полтавщині — 443, а на Донеччині — у 350 пацієнтів. На Чернігівщині нових хворих не зафіксували.

Рівень летальних випадків найвищий у Запорізькій області — 25, у Харківській та Чернігівській по 21.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зростає кількість хворих на штам коронавірусу "Омікрон". Окрім Києва випадки виявили у Львові та Дніпрі. Британські імунологи, які впритул зіткнулися з поширенням цієї мутації вірусу, відзначають, що перебіг "Омікрону" найчастіше легший, ніж у раніше виявлених штамів.