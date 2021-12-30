Количество больных коронавирусом продолжает расти: свежая статистика COVID-19 в Украине

В одной из областей Украины отчитались о нулевом количестве новых пациентов.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев коронавирусной болезни. Среди них — 137 у медиков и 373 у несовершеннолетних. Это количество на несколько сотен человек больше, чем накануне.

Об этом информирует Минздрав в утренней сводке.

госпитализированы – 1 747 человека (днем ранее 1 153);

летальных исходов – 278 (накануне — 307) ;

выздоровели – 10 369 человека (днем ранее 12 352).

Продолжается процесс вакцинации — первую прививку от коронавируса получили 31 671 человек, завершили иммунизацию — 83 287, дополнительно привиты — 692, ревакцинированы — 1392 человека.

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По регионам наибольшее количество зараженных выявили за среду в Киеве — 1263 человека, на Полтавщине — 443, а в Донецкой области — 350 пациента. В Черниговской области новых больных не зафиксировали.

Уровень летальных исходов выше всего в Запорожской области — 25, в Харьковской и Черниговской по 21.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине растет количество заболевших штаммом коронавируса "Омикрон". Кроме Киева случаи выявили во Львове и Днепре. Британские иммунологи, которые вплотную столкнулись с распространением этой мутации вируса, отмечают, что течение "Омикрона" чаще всего более легкое, чем у ранее выявленных штаммов.