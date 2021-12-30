Призовна кампанія 2022 року: кого та коли направлять на строкову службу в Україні

Частина потенційних "строковиків" має право на відстрочку, рішення виносять призовні комісії.

Президент України Володимир Зеленський, якого нещодавно "очистили" в Перу за допомогою шаманського ритуалу, визначив дати призову на строкову службу в армію та звільнення у запас.

Він підписав відповідний указ, повідомляє сайт президента.

У 2022 році призов в Україні триватиме:

з квітня до червня

з жовтня до грудня.

Водночас заплановано і звільнення "строковиків", які закінчили службу, в запас. Підготовка до призову розпочнеться за місяць до початку, а призовні комісії відкриються з першого числа квітня або жовтня. Згідно із законом, на момент призову "строковикові" має бути не менше 18 і не більше 27 років.

Чим займуться "строковики" у 2022 році

Нагадаємо, солдатів строкової служби не відправляють у зону ООС на бойові завдання, а залучають при комплектуванні арсеналів та складів. Їх призначають на посади для забезпечення роботи військових частин у всіх областях крім Луганщини та Донеччини у місцях постійної дислокації підрозділів.

Кого не відправлятимуть у армію у 2022

Українські чоловіки призовного віку мають право на відстрочку, якщо здобувають освіту на денній формі навчання:

в установах середньої освіти 3 ступені

професійної чи професійно-технічної освіти

професійної предвищої освіти

професійної вищої та/або вищої освіти

в установах середньої чи вищої духовної освіти

в інтернатурі

в аспірантурі

в докторантурі (з відривом або без виробництва).

Також на строкову службу не залучають тих, хто проходить військовий вишкіл як офіцери запасу, мають певні сімейні обставини, проблеми зі здоров’ям або мають продовжувати професійну діяльність.

Рішення про призов або відстрочку приймають у призовних комісіях.

Раніше "Телеграф" писав, що було зареєстровано петицію до президента про військовий облік для чоловіків та гендерну нерівність у цьому питанні. З’явилася вона у відповідь на аналогічну жіночу, яку створили після новини про розширення списку професій, що підлягають обов’язковому військовому обліку.