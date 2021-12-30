Призывная кампания 2022 года: кого и когда направят на срочную службу в Украине

Часть потенциальных "срочников" имеет право на отсрочку, решение выносят призывные комиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский, которого недавно "очистили" в Перу с помощью шаманского ритуала, определил даты призыва на срочную службу в армию и увольнения в запас.

Он подписал соответствующий указ, как сообщает сайт президента.

В 2022 призыв в Украине будет проходить:

с апреля по июнь

с октября по декабрь.

В то же время запланировано и увольнение "срочников", закончивших службу, в запас. Подготовка к призыву начнется за месяц до его начала, а призывные комиссии откроются с первого числа апреля или октября. Согласно закону, на момент призыва "срочнику" должно быть не менее 18 и не более 27 лет.

Чем займутся "срочники" в 2022

Напомним, солдат срочной службы не отправляют в зону ООС на боевые задания, а задействуют при комплектовании арсеналов и складов. Их назначают на должности для обеспечения работы воинских частей во всех областях кроме Луганщины и Донеччины в местах постоянной дислокации подразделений.

Кого призвать в 2022 не будут

Украинские мужчины призывного возраста имеют право на отсрочку, если получают образование на дневной форме обучения:

в учреждениях среднего образования 3 ступени

профессионального или профессионально-технического образования

профессионального предвысшего образования

профессионального высшего и/или высшего образования

в учреждениях среднего или высшего духовного образования

в интернатуре

в аспирантуре

в докторантуре (с отрывом или без от производства).

Также на срочную службу не призывают тех, кто проходит военную подготовку как офицеры запаса, имеют определенные семейные обстоятельства, проблемы со здоровьем или должны продолжать профессиональную деятельность.

Решение о призыве или отсрочке принимают в призывных комиссиях.

Ранее "Телеграф" писал, что была зарегистрирована петиция к президенту о воинском учете для мужчин и гендерном неравенстве в этом вопросе. Появилась она в ответ на аналогичную женскую, которую создали после новости про расширение списка профессий, подлежащих обязательному воинскому учету.