Рус

Підсумки дня 30 грудня: Янукович нагадав про себе, а Україна вийшла із "червоної зони"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
52
Ключові новини дня Новина оновлена 30 грудня 2021, 21:12
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 30 грудня.

Коронавірус в Україні

В Україні більше не залишилося "червоних областей"
В Україні більше не залишилося "червоних областей"

Минулої доби в Україні зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них — 137 у медиків та 373 у неповнолітніх.

У нашій країні більше немає "червоних" зон : всі регіони, демонструючи покращені показники по динаміці та рівню госпіталізацій, тестуванню та новим випадкам ковіду, стали "жовтими". Одна з областей взагалі відповідає "зеленій" зоні, але суворі правила поки що залишаться скрізь.

Янукович вирішив довести свою "легітимність"

Янукович вирішив оскаржити його самоусунення з президентської посади
Янукович вирішив оскаржити його самоусунення з президентської посади

Президент-втікач Віктор Янукович оскаржить у суді компетентність Верховної Ради у питаннях його усунення від влади.

Позов Януковича до ВР було зареєстровано в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК). Перше засідання із викликом сторін відбудеться 16 лютого 2022 року о 10:15.

"Омікрон" закриває європейські кордони

Європа посилює правила для українських туристів
Європа посилює правила для українських туристів

У зв’язку із загрозою нової хвилі коронавірусу штаму "Омікрон", яка може охопити світ вже після Нового року, Європа змінює правила в’їзду для українців.

У МЗС закликають українців відкласти поїздки за кордон до стабілізації ситуації з ковідом.

Теги:
#Віктор Янукович #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
Чи варто купувати житло у 2022 році
Нерухомість
Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чи варто купувати житло у 2022 році
Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році
Дата публікації
Категорія
У деякі країни в’їзд вже заборонений
"Омікрон" закриває європейські кордони: нові умови в’їзду для туристів з України (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Категорія
Для шаманського ритуалу використали портрет президента
Шамани Перу "очистили" Зеленського: деталі ритуалу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах