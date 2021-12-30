Підсумки дня 30 грудня: Янукович нагадав про себе, а Україна вийшла із "червоної зони"

Вечірній дайджест найголовніших подій 30 грудня.

Коронавірус в Україні

В Україні більше не залишилося "червоних областей"

Минулої доби в Україні зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них — 137 у медиків та 373 у неповнолітніх.

У нашій країні більше немає "червоних" зон : всі регіони, демонструючи покращені показники по динаміці та рівню госпіталізацій, тестуванню та новим випадкам ковіду, стали "жовтими". Одна з областей взагалі відповідає "зеленій" зоні, але суворі правила поки що залишаться скрізь.

Янукович вирішив довести свою "легітимність"

Янукович вирішив оскаржити його самоусунення з президентської посади

Президент-втікач Віктор Янукович оскаржить у суді компетентність Верховної Ради у питаннях його усунення від влади.

Позов Януковича до ВР було зареєстровано в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК). Перше засідання із викликом сторін відбудеться 16 лютого 2022 року о 10:15.

"Омікрон" закриває європейські кордони

Європа посилює правила для українських туристів

У зв’язку із загрозою нової хвилі коронавірусу штаму "Омікрон", яка може охопити світ вже після Нового року, Європа змінює правила в’їзду для українців.

У МЗС закликають українців відкласти поїздки за кордон до стабілізації ситуації з ковідом.