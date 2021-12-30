Укр

Итоги дня 30 декабря: Янукович напомнил о себе, а Украина вышла из "красной зоны"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 30 декабря.

Коронавирус в Украине

В Украине больше не осталось "красных областей"
В Украине больше не осталось "красных областей"

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев коронавирусной болезни. Среди них — 137 у медиков и 373 у несовершеннолетних.

В нашей стране больше нет "красных" зон: все регионы, демонстрируя улучшенные показатели по динамике и уровню госпитализаций, тестированию и новым случаям ковида, стали "желтыми". Одна из областей и вовсе соответствует "зеленой" зоне, но строгие правила пока останутся везде.

Янукович решил доказать свою "легитимность"

Янукович решил обжаловать его самоотстранение от президентской должности
Янукович решил обжаловать его самоотстранение от президентской должности

Беглый президент Украины Виктор Янукович оспорит в суде компетентность Верховной Рады в вопросах его отстранения от власти.

Иск Януковича к ВР был зарегистрирован в Окружном административном суде Киева (ОАСК). Первое заседание с вызовом сторон состоится 16 февраля 2022 года в 10:15.

"Омикрон" закрывает европейские границы

Европа ужесточает правила для украинских туристов
Европа ужесточает правила для украинских туристов

В связи с угрозой новой волны коронавируса штамма "Омикрон", которая может охватить мир уже после Нового года, Европа меняет правила въезда для украинцев.

В МИД призывают украинцев отложить поездки за границу до стабилизации ситуации с ковидом.

Теги:
#Виктор Янукович #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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