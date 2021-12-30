Итоги дня 30 декабря: Янукович напомнил о себе, а Украина вышла из "красной зоны"

Вечерний дайджест главных событий 30 декабря.

Коронавирус в Украине

В Украине больше не осталось "красных областей"

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев коронавирусной болезни. Среди них — 137 у медиков и 373 у несовершеннолетних.

В нашей стране больше нет "красных" зон: все регионы, демонстрируя улучшенные показатели по динамике и уровню госпитализаций, тестированию и новым случаям ковида, стали "желтыми". Одна из областей и вовсе соответствует "зеленой" зоне, но строгие правила пока останутся везде.

Янукович решил доказать свою "легитимность"

Янукович решил обжаловать его самоотстранение от президентской должности

Беглый президент Украины Виктор Янукович оспорит в суде компетентность Верховной Рады в вопросах его отстранения от власти.

Иск Януковича к ВР был зарегистрирован в Окружном административном суде Киева (ОАСК). Первое заседание с вызовом сторон состоится 16 февраля 2022 года в 10:15.

"Омикрон" закрывает европейские границы

Европа ужесточает правила для украинских туристов

В связи с угрозой новой волны коронавируса штамма "Омикрон", которая может охватить мир уже после Нового года, Европа меняет правила въезда для украинцев.

В МИД призывают украинцев отложить поездки за границу до стабилизации ситуации с ковидом.