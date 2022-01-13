Підсумки дня 13 січня: "Січ" на орбіті, пожежа у найбільшому виші Харкова, проект санкцій США проти Путіна

Вечірній дайджест головних новин 13 січня.

Коронавірус в Україні

В Україні різко підскочила кількість нових випадків коронавірусу

Четвер, 13 січня, Україна зустрічає з 10 046 новими випадками коронавірусної хвороби. Примітно, що статистика свідчить про значне збільшення кількості хворих у порівнянні з попередньою добою.

У Харкові горів найбільший виш міста

Пожежа в університеті Каразіна

У Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна сталася пожежа та задимлення на кількох поверхах. Студентів, у яких проходили пари, та персонал евакуювали з будівлі головного корпусу, що на площі Свободи.

США запустили до космосу український супутник

"Січ-2-30" вивели в космос

Ракета-носій Falcon 9 від SpaceX вивела на орбіту супутник "Січ-2-30". Це перший український космічний апарат, який вивели до космосу за десятиліття. Зробили його у Дніпрі на КБ "Южное". Попередній супутник із серії "Січ" пропрацював менш як 16 місяців і був запущений у 2011 році.

Засідання Постійної Ради ОБСЄ

На засіданні ОБСЄ обговорили тему України

У четвер, 13 січня, в австрійській столиці Відні відбулося засідання Постійної Ради Організації безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), за підсумком якої сторони зробили заяви щодо можливої ескалації конфлікту на території України.

США опублікували законопроєкт щодо санкцій після вторгнення РФ в Україну

США готові запровадити санкції проти Путіна

На тлі накопичення військових сил РФ на кордоні з Україною Сенат США опублікував законопроєкт, яким у разі повномасштабного вторгнення в нашу країну вони вдарять по президенту Росії Володимиру Путіну та його близькому оточенню.