Смертність від COVID-19 зросла вчетверо: статистика МОЗ на 1 лютого
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 255
У лідерах з летальних випадків чотири регіони.
В Україні кількість нових пацієнтів із коронавірусом за добу досягла 30 768 осіб. Це на 8,5 тисячі людей більше ніж напередодні.
Згідно зі статистикою МОЗ збільшилися також інші показники:
- госпіталізовано – 2 069 осіб (напередодні – 2 322);
- летальних випадків — 192 (днем раніше — 48);
- одужали — 8835 людей (на ранок 31 січня — 4346).
Також збільшилася кількість хворих дітей. У понеділок МОЗ звітувало про 2 865 неповнолітніх пацієнтів за добу, тоді як на ранок вівторка зафіксували 4056 осіб.
По регіонах хворих найбільше:
- Львівська область — 3411
- Одеська область — 2471
- Київ — 2363.
Смертність найвища у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях – по 12 осіб.
Як раніше писав "Телеграф" в Україні, кількість смертей від коронавірусу за час пандемії подолала показник у 100 тисяч людей. Також з кінця січня в країні розширився список співробітників, яких можуть усунути від роботи через відсутність щеплень від коронавірусу.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-