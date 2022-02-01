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Смертність від COVID-19 зросла вчетверо: статистика МОЗ на 1 лютого

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кількість хворих на коронавірус зростає Новина оновлена 01 лютого 2022, 09:11
Кількість хворих на коронавірус зростає

У лідерах з летальних випадків чотири регіони.

В Україні кількість нових пацієнтів із коронавірусом за добу досягла 30 768 осіб. Це на 8,5 тисячі людей більше ніж напередодні.

Згідно зі статистикою МОЗ збільшилися також інші показники:

  • госпіталізовано – 2 069 осіб (напередодні – 2 322);
  • летальних випадків — 192 (днем раніше — 48);
  • одужали — 8835 людей (на ранок 31 січня — 4346).

Також збільшилася кількість хворих дітей. У понеділок МОЗ звітувало про 2 865 неповнолітніх пацієнтів за добу, тоді як на ранок вівторка зафіксували 4056 осіб.

По регіонах хворих найбільше:

  • Львівська область — 3411
  • Одеська область — 2471
  • Київ — 2363.

Смертність найвища у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях – по 12 осіб.

Як раніше писав "Телеграф" в Україні, кількість смертей від коронавірусу за час пандемії подолала показник у 100 тисяч людей. Також з кінця січня в країні розширився список співробітників, яких можуть усунути від роботи через відсутність щеплень від коронавірусу.

Теги:
#Міністерство охорони здоров'я #Коронавірус #Covid-19
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