Смертність від COVID-19 зросла вчетверо: статистика МОЗ на 1 лютого

У лідерах з летальних випадків чотири регіони.

В Україні кількість нових пацієнтів із коронавірусом за добу досягла 30 768 осіб. Це на 8,5 тисячі людей більше ніж напередодні.

Згідно зі статистикою МОЗ збільшилися також інші показники:

госпіталізовано – 2 069 осіб (напередодні – 2 322);

летальних випадків — 192 (днем раніше — 48);

(днем раніше — 48); одужали — 8835 людей (на ранок 31 січня — 4346).

Також збільшилася кількість хворих дітей. У понеділок МОЗ звітувало про 2 865 неповнолітніх пацієнтів за добу, тоді як на ранок вівторка зафіксували 4056 осіб.

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По регіонах хворих найбільше:

Львівська область — 3411

Одеська область — 2471

Київ — 2363.

Смертність найвища у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях – по 12 осіб.

Як раніше писав "Телеграф" в Україні, кількість смертей від коронавірусу за час пандемії подолала показник у 100 тисяч людей. Також з кінця січня в країні розширився список співробітників, яких можуть усунути від роботи через відсутність щеплень від коронавірусу.