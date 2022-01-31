Понад 20 тисяч захворілих і 2 тисячі госпіталізованих: COVID-статистика по Україні на 31 січня

Лідером за кількістю хворих стала Львівська область

Ранок понеділка, 31 січня, та новий робочий тиждень Україна починає із 22 026 новими випадками COVID-19. Статистика захворюваності демонструє невеликий спад у порівнянні з попередньою добою, проте все одно залишається на досить високому рівні.

Дані повідомляють у пресслужбі МОЗ України.

Незначне зменшення кількості захворілих традиційно пов'язане із вихідними, коли ПЛР-тестування не проводяться у такій же кількості, як і в будні.

Так, на ранок понеділка в Україні зареєстровано:

нових випадків — 22 026 (раніше — 24 508);

госпіталізацій — 2322 (вчора — 3692);

одужали від коронавірусу — 4346 (напередодні — 3145);

летальних випадків — 48 (на ранок неділі — 94).

Слід зазначити, що із загальної кількості хворих 2865 випадків припадають на дітей, 337 — на медичних працівників.

Серед регіонів сумне лідерство утримує Львівщина — тут за добу хворобу виявили у 2 934 пацієнтів.

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Також до першої п’ятірки регіонів із високими показниками поширення COVID-19 увійшли Хмельницька (2092), Житомирська (1576), Одеська (1412) та Харківська (1294) області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про новий підвид коронавірусу — "прихований Омікрон", і в чому полягає його головна небезпека для пацієнтів.

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