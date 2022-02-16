Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": в Україні готують крок у відповідь

Вже 17 лютого можуть відбутися переговори в ООН

Міністр закордонних справа Дмитро Кулеба повідомив про офційне звернення України до Ради Безпеки ООН з приводу постанови російської Держдуми щодо визнання терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", — заявив голова МЗС.

Нагадаємо, що перша інформація про визнання Росією терористів "ДНР" та "ЛНР" з’явилися у січні 2022 року — мережу потрапив документ, підготовлений депутатами Держдуми до Путіна. При цьому в Україні вважають, що направді на визнання ОРДЛО Путін не піде, але може використовувати такий аргумент як козир.

Зазначимо, що 14 лютого, Комітет парламенту Росії у справах СНД схвалив одразу два варіанти звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Раніше голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко раніше розповів "Телеграфу", що визнання т.зв. "ЛДНР" дасть Росії та Путіну.

Також раніше Кулеба звернувся до генсека ООН щодо загрози вторгнення Росії.