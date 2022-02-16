Рус

Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": в Україні готують крок у відповідь

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
Читать на русском
Автор
179
Україна готує відповідь щодо постанови Держдуми РФ Новина оновлена 16 лютого 2022, 22:05
Україна готує відповідь щодо постанови Держдуми РФ

Вже 17 лютого можуть відбутися переговори в ООН

Міністр закордонних справа Дмитро Кулеба повідомив про офційне звернення України до Ради Безпеки ООН з приводу постанови російської Держдуми щодо визнання терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", — заявив голова МЗС.

Нагадаємо, що перша інформація про визнання Росією терористів "ДНР" та "ЛНР" з’явилися у січні 2022 року — мережу потрапив документ, підготовлений депутатами Держдуми до Путіна. При цьому в Україні вважають, що направді на визнання ОРДЛО Путін не піде, але може використовувати такий аргумент як козир.

Зазначимо, що 14 лютого, Комітет парламенту Росії у справах СНД схвалив одразу два варіанти звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Раніше голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко раніше розповів "Телеграфу", що визнання т.зв. "ЛДНР" дасть Росії та Путіну.

Також раніше Кулеба звернувся до генсека ООН щодо загрози вторгнення Росії.

Теги:
#Путін #ООН #ДНР #ЛНР #Кулеба
Україна готує відповідь щодо постанови Держдуми РФ
Україна
Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": в Україні готують крок у відповідь
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна готує відповідь щодо постанови Держдуми РФ
Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": в Україні готують крок у відповідь
Дата публікації
Категорія
Денис Шмигаль може незабаром залишити посаду прем’єра
Шмигалю шукають заміну: вже є дві кандидатури
Дата публікації
Категорія
Президент не вважає, що треба приховувати правду
"Радіти рано": Зеленський розповів про відведення військ Росії від кордонів України
Дата публікації
Категорія
На миколаївському трампліні Абраменко робив перші стрибки
Кузня олімпійців перетворилася на смітник: на якому трампліні тренувався Абраменко (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Зеленський підтримав рішення РНБО
Зеленський окреслив головні загрози для України: підписано стратегію нацбезпеки