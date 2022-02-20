"Ніхто не годує": вивезені до Росії жителі ОРДЛО повертаються додому своїм ходом

Міністр оборони назвав вивезення людей із окупованих територій "фарсом".

Жителі ОРДЛО, яких вивезли до Росії під приводом екстреної евакуації, тепер своїм ходом повертаються додому.

Про це розповів в ефірі "ТСН" міністр оборони України Олексій Рєзніков.

За його словами, окупантам вдалося вивезти лише кілька тисяч людей, і навіть для них вони не змогли облаштувати необхідні умови для проживання.

"Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому. Їх там ніхто не годує, не розселяє", — сказав глава МОУ.

Все, що відбувається з цією "евакуацією", Рєзніков назвав фарсом і постановкою для "Мосфільму", покликаної створити красиву картинку для росіян.

Водночас він заявив, що хоч 20 лютого на лінії розмежування на Донбасі було зафіксовано менше обстрілів, ніж на день раніше, але все одно запропонував почекати ще кілька днів.

"Давайте дивитися на 22 число. У них там якась шаманська подія, де вони з бубнами збиратимуться і прийматимуть, можливо, якісь рішення", — сказав міністр.

Рєзніков підкреслив, що нині жодного ударного угруповання на кордоні України не було створено, а тому ризики вторгнення він поки що оцінив як "низькі".

Читайте також: Категорія Україна Загострення на фронті та евакуація мешканців до Росії: що відбувається на Донбасі прямо зараз (оновлюється) Бойовики на Донбасі влаштували евакуацію мирних жителів у Ростовську область РФ, а в центрі окупованого Донецька пролунав вибух

Як повідомлялося раніше, з 17 лютого окупанти помітно збільшили кількість обстрілів за позиціями ЗСУ. Також під вогонь потрапили населені пункти на підконтрольній території України

Загалом у період з 17 по 19 лютого на позиції українських захисників прилетіли понад 1,8 тисячі снарядів та мін.