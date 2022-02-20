"Никто не кормит": вывезенные в Россию жители ОРДЛО возвращаются домой своим ходом

Министр обороны назвал вывоз людей из оккупированных территорий "фарсом".

Жители ОРДЛО, которых вывезли в Россию под предлогом "экстренной эвакуации", теперь своим ходом возвращаются домой.

Об этом рассказал в эфире "ТСН" министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, оккупантам удалось вывезти всего несколько тысяч человек, и даже для них они не смогли обустроить необходимые условия для проживания.

"Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой. Их там никто не кормит, не расселяет", — сказал глава МОУ.

Все происходящее с этой "эвакуацией" Резников назвал фарсом и постановкой для "Мосфильма", призванной создать красивую картинку для россиян.

Вместе с тем он заявил, что хоть 20 февраля на линии разграничения на Донбассе было зафиксировано меньше обстрелов, чем днем ранее, но все равно предложил подождать еще пару дней.

"Давайте смотреть на 22 число. У них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и принимать возможно какие-то решения", — сказал министр.

Резников подчеркнул, что в настоящее время ни одной ударной группировки на границе Украины не было создано, а потому риски вторжения он пока оценил, как "низкие".

Читайте также: Категория Украина Обострение на фронте и эвакуация жителей в Россию: что происходит на Донбассе прямо сейчас (обновляется) Боевики на Донбассе устроили эвакуацию мирных жителей в Ростовскую область РФ, а в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв

Как сообщалось ранее, с 17 февраля оккупанты заметно увеличили число обстрелов по позициям ВСУ. Также под огонь попали населенные пункты на подконтрольной территории Украины

Всего в период с 17 по 19 февраля на позиции украинских защитников прилетели более 1,8 тысячи снарядов и мин.