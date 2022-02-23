Україна отримала від країни НАТО партію потужної зброї проти авіації РФ (фото)

Європейські країни продовжують підтримувати Україну

Україна отримала нову частину допомоги від західних партнерів – Латвія надіслала підтримку для оборони держави.

Як повідомив у соцмережі "Твіттер" голова Міністерства оборони Олексій Резніков, серед переданої допомоги — американські ПЗРК "Стінгер", боєприпаси та інші "важливі речі".

Резніков також зазначив, що від обороноздатності України залежить безпека Європи.

Зазначимо, що у середу 23 лютого в Україну також привезли допомогу й інші європейські партнери – про це розповів президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.

У Латвії цього дня раніше заявляли, що на окупованій території Донбасу спостерігається стягування російських військ.

Як раніше писав "Телеграф", західні партнери допомагають Україні не лише озброєнням, а й за допомогою санкційного механізму. Президент США ввів санкції проти оператора газопроводу "Північний потік-2", а Євросоюз розширив санкції на членів Держдуми РФ, а також ввів обмеження проти низки юридичних та фізичних осіб Росії.

В Україні тим часом запровадили надзвичайний стан на більшій частині території країни.