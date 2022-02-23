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Байден завдає удару по "Північному потоку-2": деталі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Санкції можуть вдарити по РФ Новина оновлена 23 лютого 2022, 21:22
Санкції можуть вдарити по РФ

США та Німеччина виступили з єдиною метою

США вводять санкції проти компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" після рішення Німеччини про призупинення його сертифікації.

У заяві американського президента Джо Байдена на сайті Білого дому сказано, що США тісно співпрацюють із партнерами через розгортання військ Росії. Він також зазначив, що рішення Берлін ухвалив після консультацій між урядами. Санкції США стосуватимуться компанії Nord Stream 2 AG та її корпоративних керівників.

Як зазначив Байден, цей крок -"частина первісного траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні". Подальші кроки США зроблять у разі продовження РФ ескалації.

Дії російського президента Володимира Путіна є стимулом для світу у відмові від російського газу, вважає Байден.

Зазначимо, що "Північний потік-2" — газопровід в обхід України та українські політики вважали, що його можна використовувати як важіль тиску на нашу країну.

Зазначимо, що остання доба наповнена інформацією про санкції Заходу проти Росії після визнання країною-агресором "незалежності" псевдореспублік на сході України. Як писав "Телеграф", Санкції також запровадив Європейський Союз проти тих, хто підтримав це рішення та ще низки юридичних та фізичних осіб. До цього також США запровадили низку санкцій проти російських діячів та організацій.

Теги:
#США #Росія #Санкції #Джо Байден
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