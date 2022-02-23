Байден наносит удар по "Северному потоку-2": детали

США и Германия выступили с единой целью

США вводят санкции против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" вслед за решением Германии о приостановлении его сертификации.

В заявлении американского президента Джо Байдена на сайте Белого дома сказано, что США тесно сотрудничают с партнерами из-за развертывания войск России. Он также отметил, что решение Берлин принял после консультаций между правительствами. Санкции США коснутся компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей.

Как отметил Байден, это шаг- "часть первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине". Дальнейшие шаги США предпримет в случае продолжения РФ эскалации.

Действия российского президента Владимира Путина — стимул для мира в отказе от российского газа, считает Байден.

Отметим, что "Северный поток-2" — газопровод в обход Украины и украинские политики считали, что его можно использовать как рычаг давления на нашу страну.

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Отметим, что последние сутки наполнены информацией про санкции Запада против России после признания страной-агрессором "независимости" псевдореспублик на востоке Украины. Как писал "Телеграф", Санкции также ввел Европейский союз против тех, кто поддержал это решение и еще ряда юридических и физических лиц. До этого также США ввели ряд санкций против российских деятелей и организаций.