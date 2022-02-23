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Украина получила от страны НАТО партию мощного оружия против авиации РФ (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Помощь доставили по небу Новость обновлена 23 февраля 2022, 22:15
Помощь доставили по небу

Европейские страны продолжают поддерживать Украину

Украина получила новую часть помощи от западных партнеров — Латвия прислала поддержку для обороны государства.

Как сообщил в соцсети "Твиттер" глава Министерства обороны Алексей Резников, в числе переданной помощи — американские ПЗРК "Стингер", боеприпасы и другие "важные вещи".

Резников также отметил, что от обороноспособности Украины зависит безопасность Европы.

Отметим, что в среду 23 февраля в Украину также привезли помощь и другие европейские партнеры — об этом рассказал президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.

В Латвии в этот день ранее заявляли, что на оккупированной территории Донбасса наблюдается стягивание российских войск.

Как ранее писал "Телеграф", западные партнеры помогают Украине не только вооружением, но и с помощью санкционного механизма. Президент США ввел санкции против оператора газопровода "Северный поток-2", а Евросоюз расширил санкции на членов Госдумы РФ, а также ввел ограничения против ряда юридических и физических лиц России.

В Украине тем временем ввели чрезвычайное положение на большей части территории страны.

Теги:
#Оружие #Латвия #Алексей Резников
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