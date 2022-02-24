"Ситуація контрольована": у ЗСУ звернулися до українців

Мешканців України просять зберігати спокій

Ніч на четвер, 24 лютого, для багатьох стала дуже важкою та стресовою, — Росія ввела війська на Донбас, після чого у низці міст України стали гриміти вибухи.

У пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України розповіли, що Повітряні сили збройних сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції.

"Ситуація контрольована", — зазначили у ЗСУ.

Повідомляється, що інформація про посадку російських військ в Одесі не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили РФ почалися інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану в Україні.