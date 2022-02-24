"Ситуация контролируемая": у ВСУ обратились к украинцам

Жителей Украины просят сохранять спокойствие

Ночь на четверг, 24 февраля, для многих стала очень тяжелой и стрессовой, — Россия ввела войска на Донбасс, после чего в ряде городов Украины стали греметь взрывы.

В пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины рассказали, что Воздушные силы вооруженных сил Украины отражают воздушную атаку захватчика. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и держат оборонные позиции.

"Ситуация контролируется", — отметили у ВСУ.

Сообщается, что информация о посадке российских войск в Одессе не соответствует действительности.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы РФ начались интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке. В то же время агрессор начал артиллерийский обстрел территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в Украине.