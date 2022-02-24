Черги по готівку та зброю: з чим зіткнулися українці після нападу Росії (фото, відео)
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Українці відреагували на повномасштабне вторгнення Росії.
У четвер, 24 лютого, після того, як Росія атакувала Україну на багатьох напрямках, українці змушені стояти у чергах не лише у магазинах, а й у пунктах переливання крові.
У мережі поширюються відео, на яких видно, що українці масово скуповуються у продуктових магазинах, а також стоять у чергах за зброєю.
Такі черги можна побачити по всій Україні. Здебільшого це спостерігається у продуктових супермаркетах.
Крім того, українці запасаються питною водою:
Додамо, що у нашій країні спостерігаються черги до банкоматів.
Крім того, жителі України охоче йдуть здавати кров для потреб армії.
Також спостерігаються черги до пунктів мобілізації.
Додамо, що McDonald’s закрився, а на заправках ОККО ввели обмеження та видають не більше 20 л палива на людину.
Раніше повідомлялося, що будь-хто може отримати зброю для захисту від окупантів. У Міноборони значно спростили всі необхідні для цього процедури. Додамо, що під Житомиром окупанти підірвали літак та спецтранспорт, а на Київщині впав військовий літак ЗСУ.