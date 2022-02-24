Очереди за наличкой и оружием: с чем столкнулись украинцы после наступления России (фото, видео)

Украинцы отреагировали на полномасштабное вторжение России.

В четверг, 24 февраля, после того, как Россия атаковала Украину на многих направлениях, украинцы вынуждены стоять в очередях не только в магазинах, но в пунктах переливания крови.

В сети распространяются видео, на которых видно, что украинцы массово скупаются в продуктовых магазинах, а также стоят в очередях за оружием.

Такие очереди можно заметить по всей Украине. В основном это наблюдается в продуктовых супермаркетах.

Кроме того, украинцы запасаются питьевой водой:

Добавим, что в нашей стране наблюдаются очереди в банкоматы.

Кроме того жители Украины охотно идут сдавать кровь для нужд армии.

Также наблюдаются очереди в пункты мобилизации.

Добавим, что McDonald's закрылся, а на заправках ОККО ввели ограничения и выдают не более 20 л топлива на человека.

Ранее сообщалось, что любой желающий может получить оружие для защиты от оккупантов. В Минобороны значительно упростили все необходимые для этого процедуры. Добавим, что под Житомиром оккупанты подорвали самолет и спецтранспорт, а в Киевской области упал военный самолет ВСУ.